ബരുഇപൂർ അക്രമം: പെൺകുട്ടിയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ ആൾക്കൂട്ടക്കൊലയിലും പോലീസ് ആക്രമണത്തിലും 22 പേർ കൂടി പിടിയിൽ
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ദക്ഷിണ 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലുള്ള ബരുഇപൂരിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് പ്രദേശത്തുണ്ടായ വൻ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ 22 പേരെക്കൂടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതോടെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു. പെൺകുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ പ്രകോപിതരായ ആൾക്കൂട്ടം നടത്തിയ മർദ്ദനത്തിൽ ഒരു യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ചതിനും പോലീസ് വാഹനങ്ങൾ തകർത്തതിനുമാണ് പുതിയ അറസ്റ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് 12 വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ചാക്കിൽ കെട്ടിയ നിലയിൽ സമീപത്തെ കുളത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. പെൺകുട്ടി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചതോടെ വലിയ ജനരോഷമാണ് പ്രദേശത്ത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരു യുവാവിനെ പ്രകോപിതരായ നാട്ടുകാർ തല്ലിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസിനു നേരെയും വലിയ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണമുണ്ടായി. ജനക്കൂട്ടം പോലീസിനു നേരെ കല്ലെറിയുകയും വാഹനങ്ങൾക്ക് തീയിടുകയും റെയിൽ-റോഡ് ഗതാഗതം മണിക്കൂറുകളോളം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ നിരവധി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.
പ്രദേശത്തെ ക്രമസമാധാന നില വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി വൻ പോലീസ് സന്നാഹത്തെയും കേന്ദ്ര സേനയെയും നിലവിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായ കൂടുതൽ പേരെ തിരിച്ചറിയാൻ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, പെൺകുട്ടിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാന പ്രതിയെ പിന്നീട് പോലീസ് എൻകൗണ്ടറിലൂടെ വധിച്ചിരുന്നു. മറ്റ് പ്രതികൾക്കായുള്ള അന്വേഷണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.