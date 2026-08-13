വിമർശനം ശക്തമായതോടെ നയം മാറ്റി ബി.സി.ഐ; നാൽസാർ 2026 ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എൻറോൾമെന്റിന് അനുമതി

By  Metro Desk Aug 13, 2026, 23:53 IST
BCI

ന്യൂഡൽഹി: ഹൈദരാബാദ് നാൽസാർ (NALSAR) യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ലോയിലെ 2026 ബാച്ച് ബിരുദധാരികൾക്ക് അഭിഭാഷകരായി എൻറോൾ ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ച ഉത്തരവ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തിരുത്തി ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (BCI). കടുത്ത വിമർശനവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

​യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് പങ്കെടുക്കുന്നതിനെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധ കാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്. തുടർന്ന് 2026 ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംസ്ഥാന ബാർ കൗൺസിലുകളിൽ എൻറോൾ ചെയ്യരുതെന്ന് ബി.സി.ഐ ആദ്യം നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു.

​എന്നാൽ, ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളും നിരപരാധികളാണെന്നും കുറച്ചുപേരുടെ നടപടിയുടെ പേരിൽ എല്ലാവരെയും ശിക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും വിലയിരുത്തി ബി.സി.ഐ ചെയർമാൻ മൽഹാർ കുമാർ മിശ്ര പുതിയ അറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം സംസ്ഥാന ബാർ കൗൺസിലുകളിൽ അഭിഭാഷകരായി എൻറോൾ ചെയ്യാൻ ഇനി തടസ്സമുണ്ടാകില്ല.

​അതേസമയം, സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനായി വി.സി നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ബി.സി.ഐ വ്യക്തമാക്കി.

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