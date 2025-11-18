'ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ഏജന്റുമാരെ ഒഴിവാക്കുക': തട്ടിപ്പ് കേസുകൾ വർധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇറാൻ വിസാരഹിത പ്രവേശനം നിർത്തിവെച്ചു

By Metro DeskNov 18, 2025, 11:50 IST
ഇറാൻ 1200

ന്യൂഡൽഹി: വിസാരഹിത പ്രവേശനം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഇന്ത്യക്കാരെ ഇറാനിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി തടവിലാക്കി പണം തട്ടുന്ന സംഭവങ്ങൾ വർധിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കുള്ള വിസ ഇളവ് ഇറാൻ നിർത്തിവെച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (MEA) ഇറാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

​ഇറാൻ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം 2025 നവംബർ 22 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഇതോടെ, സാധാരണ പാസ്‌പോർട്ട് ഉടമകളായ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും ഇനിമുതൽ ഇറാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ വിസ നിർബന്ധമാണ്.

 പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

  • ജാഗ്രത പാലിക്കുക: വിസാരഹിത യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതോ, ഇറാൻ വഴി മൂന്നാമതൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കടത്താമെന്ന് പറയുന്നതോ ആയ ഏജന്റുമാരുമായി ഇടപാടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായ നിർദ്ദേശം നൽകി.
  • തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ്: ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള ജോലിയോ എളുപ്പത്തിൽ ഗൾഫ്/യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യമോ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യക്കാരെ ഇറാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന നിരവധി തട്ടിപ്പ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
  • തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ഭീഷണി: ഇത്തരത്തിൽ ഇറാനിലെത്തുന്നവരെ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ പതിവായതിനെ തുടർന്നാണ് ഇളവ് നിർത്തിയത്.
  • വിസ ഇളവ് ടൂറിസത്തിന് മാത്രം: വിസാരഹിത പ്രവേശനം ടൂറിസം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു (ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കൽ 15 ദിവസത്തേക്ക്) എന്നും, അത് തൊഴിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബാധകമായിരുന്നില്ല എന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

​തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകാനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ, വിസയില്ലാതെ ഇറാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും, യാത്രാ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള വിസ ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം യാത്ര തിരിക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

Tags

Share this story

Featured

You may like