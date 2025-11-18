'ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ഏജന്റുമാരെ ഒഴിവാക്കുക': തട്ടിപ്പ് കേസുകൾ വർധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇറാൻ വിസാരഹിത പ്രവേശനം നിർത്തിവെച്ചു
Nov 18, 2025, 11:50 IST
ന്യൂഡൽഹി: വിസാരഹിത പ്രവേശനം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഇന്ത്യക്കാരെ ഇറാനിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി തടവിലാക്കി പണം തട്ടുന്ന സംഭവങ്ങൾ വർധിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കുള്ള വിസ ഇളവ് ഇറാൻ നിർത്തിവെച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (MEA) ഇറാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇറാൻ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം 2025 നവംബർ 22 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഇതോടെ, സാധാരണ പാസ്പോർട്ട് ഉടമകളായ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും ഇനിമുതൽ ഇറാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ വിസ നിർബന്ധമാണ്.
പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ:
- ജാഗ്രത പാലിക്കുക: വിസാരഹിത യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതോ, ഇറാൻ വഴി മൂന്നാമതൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കടത്താമെന്ന് പറയുന്നതോ ആയ ഏജന്റുമാരുമായി ഇടപാടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായ നിർദ്ദേശം നൽകി.
- തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ്: ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള ജോലിയോ എളുപ്പത്തിൽ ഗൾഫ്/യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യമോ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യക്കാരെ ഇറാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന നിരവധി തട്ടിപ്പ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
- തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ഭീഷണി: ഇത്തരത്തിൽ ഇറാനിലെത്തുന്നവരെ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ പതിവായതിനെ തുടർന്നാണ് ഇളവ് നിർത്തിയത്.
- വിസ ഇളവ് ടൂറിസത്തിന് മാത്രം: വിസാരഹിത പ്രവേശനം ടൂറിസം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു (ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കൽ 15 ദിവസത്തേക്ക്) എന്നും, അത് തൊഴിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബാധകമായിരുന്നില്ല എന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകാനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ, വിസയില്ലാതെ ഇറാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും, യാത്രാ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള വിസ ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം യാത്ര തിരിക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.