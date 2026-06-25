കല്യാണ സൽക്കാരത്തിന് ബീഫ് വിളമ്പിയെന്ന് ആരോപണം; വരനുൾപ്പടെ നാല് പേർക്കെതിരെ കേസ്, വിവാഹ സമ്മാനമായി കിട്ടിയ കാറും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ
ലക്നൗ: വിവാഹ സൽക്കാരത്തിന് (വലീമ) ബീഫ് വിളമ്പിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിൽ വരനുൾപ്പെടെ നാല് പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. മാംസം കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിവാഹ സമ്മാനമായി വരന് ലഭിച്ച കാറും പൊലീസ് കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ശാംലി ജില്ലയിലെ കൈരാനയിലാണ് സംഭവം. ജൂൺ 16-നായിരുന്നു പ്രതിയായ ഫർമാന്റെ വിവാഹം. തുടർന്ന് ജൂൺ 18-ന് പ്രാദേശിക മാരിneighborhood ജ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടത്തിയ സൽക്കാര ചടങ്ങിലാണ് പശുവിറച്ചി വിളമ്പിയെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നത്.
രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നടപടി. വിവാഹ ചടങ്ങിനായി പശുവിനെ അറുത്തതായും ഈ മാംസം കടത്താൻ വരന് സമ്മാനമായി കിട്ടിയ എസ്.യു.വി കാറാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും പൊലീസ് അവകാശപ്പെടുന്നു. വാഹനത്തിൽ നിന്നും മാംസാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരൻ ഫർമാൻ, ഇയാളുടെ അമ്മാവൻ സൽമാൻ, കല്യാണമണ്ഡപത്തിന്റെ മാനേജർ അനീസ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ ഉത്തർപ്രദേശ് ഗോവധ നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കല്യാണമണ്ഡപം സീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.