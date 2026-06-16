ബംഗാൾ ആൾക്കൂട്ട മർദ്ദനം; കൊല്ലപ്പെട്ടത് മലയാളിയല്ലെന്ന് സൂചന: അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി പോലീസ്
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സൗത്ത് 24 പർഗനാസ് ജില്ലയിലുണ്ടായ ആൾക്കൂട്ട മർദ്ദനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മലയാളിയല്ലെന്ന് പുതിയ വിവരങ്ങൾ. കൊല്ലപ്പെട്ടത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 'സന്ദീപ് നായർ' എന്ന യുവാവാണെന്ന് നേരത്തെ ചില പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നെങ്കിലും, ഇയാൾ മലയാളിയല്ലെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന സൂചന.
കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇയാൾ ബംഗാൾ സ്വദേശികളായ ചില സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പമാണ് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കുൽത്താലിയിൽ എത്തിയത്. ജൂൺ 9-ന് രാവിലെ പ്രാദേശിക വിപണിയിൽ വെച്ച് വഴിതെറ്റിയ യുവാവിനെ കള്ളനെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരു സംഘം ആളുകൾ കെട്ടിയിട്ട് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. ഭാഷാപരമായ തടസ്സങ്ങൾ കാരണം യുവാവിന് തന്റെ സ്വത്വം കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ഇത് ആക്രമണത്തിന്റെ തീവ്രത കൂട്ടി എന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ പിന്നീട് പോലീസ് എത്തി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ട് പേർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴുപേരെ പോലീസ് നിലവിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ട യുവാവിന്റെ കൃത്യമായ വിലാസവും വിവരങ്ങളും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി പോലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.