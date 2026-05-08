ബംഗാൾ ഇനി സുവേന്ദു നയിക്കും; നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ: നിർണ്ണായക നീക്കവുമായി അമിത്ഷാ

By  Metro Desk May 8, 2026, 18:21 IST
Bangal CM

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബിജെപി നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി  സുവേന്ദു അധികാരിയെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ വെള്ളിയാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി പ്രാദേശിക, ഇടതുപക്ഷ ശക്തികളെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബംഗാളിൽ ബിജെപിക്ക് ഈ പ്രഖ്യാപനം ഒരു ചരിത്രപരമായ വഴിത്തിരിവാണ്.

294 അംഗ നിയമസഭയിൽ മത്സരിച്ച 293 സീറ്റുകളിൽ 207 എണ്ണവും നേടി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി വൻ വിജയം നേടിയതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അധികാരിയുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം.

സത്യപ്രതിജ്ഞ നാളെ

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് നിതിൻ നബിൻ, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നാളെ കൊൽക്കത്തയിലെ ബ്രിഗേഡ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ബംഗാളിലെ പുതിയ ബിജെപി സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഷാപരവും സാംസ്കാരികവുമായ സ്വത്വത്തിൽ വേരൂന്നിയ ഒരു "മണ്ണിന്റെ മകൻ" മുഖ്യമന്ത്രിയെ ബംഗാളിന് ലഭിക്കുമെന്ന് ബിജെപി നേതാക്കൾ പ്രചാരണ വേളയിൽ ആവർത്തിച്ച് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന്, അധികാരി വളരെക്കാലമായി ഉന്നത സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

തന്റെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികേന്ദ്രമായി ഏറെക്കാലമായി കരുതപ്പെടുന്ന മണ്ഡലമായ ഭബാനിപൂരിൽ സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി സുവേന്ദു അധികാരി തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രതീകാത്മക വിജയങ്ങളിലൊന്ന് നേടി. ബംഗാളിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയ 2007 ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള മണ്ഡലമായ നന്ദിഗ്രാമും അധികാരി നിലനിർത്തി.

ഈ ആഴ്ച ആദ്യം നന്ദിഗ്രാമിൽ സംസാരിക്കവെ, പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ ഒന്ന് ഒഴിയുമെന്ന് അധികാരി പറഞ്ഞിരുന്നു, അതേസമയം അന്തിമ തീരുമാനം ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന്റേതായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

"ഭബാനിപൂരിലെയും നന്ദിഗ്രാമിലെയും ജനങ്ങളോടുള്ള എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ മറക്കില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു, അതേസമയം തന്റെ രാഷ്ട്രീയ "ഭദ്രാസനം" അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട എന്ന് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നന്ദിഗ്രാം വിട്ടുപോകരുതെന്ന് അനുയായികൾ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അധികാരിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഉയർച്ചയുടെ യാത്ര ബംഗാളിന്റെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഭൂപ്രകൃതിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ ബാനർജിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹായികളിൽ ഒരാളായിരുന്ന അദ്ദേഹം, 2011 ൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെ 34 വർഷത്തെ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച നന്ദിഗ്രാം പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. 2021 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി അദ്ദേഹം ബിജെപിയിലേക്ക് മാറിയത് ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തെ നാടകീയമായി മാറ്റിമറിക്കുകയും കാവി പാർട്ടിയുടെ അധികാരത്തിലേക്കുള്ള ആത്യന്തിക ഉയർച്ചയ്ക്ക് അടിത്തറയിടുകയും ചെയ്തു.

ബിജെപി വിജയത്തിന് ശേഷം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അധികാരി ആ നിമിഷത്തെ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ "യഥാർത്ഥ മാറ്റം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.

"2011 ലെ പോരിബർട്ടന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഞാൻ, ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥ മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

ബംഗാളിൽ ബിജെപിയുടെ ദീർഘകാല ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, "ബംഗാളിലെ ബിജെപി സർക്കാർ 100 വർഷം തുടരുന്ന തരത്തിൽ" പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു.

