ബംഗാളികൾ പണ്ടേ കഴിക്കുന്നതേ കഴിക്കൂ: ബാഗേശ്വർ ബാബയുടെ വിവാദ പ്രസ്താവന തള്ളി ബംഗാൾ ബി.ജെ.പി അധ്യക്ഷൻ
കൊൽക്കത്ത: ദുർഗ്ഗാ പൂജ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നോൺ-വെജിറ്റേറിയൻ (മത്സ്യ-മാംസാഹാരങ്ങൾ) ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കണമെന്ന ബാഗേശ്വർ ധാം അധ്യക്ഷൻ ധീരേന്ദ്ര കൃഷ്ണ ശാസ്ത്രിയുടെ (ബാഗേശ്വർ ബാബ) ആഹ്വാനത്തെ പരസ്യമായി തള്ളി പശ്ചിമ ബംഗാൾ ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സമീക് ഭട്ടാചാര്യ. പുറത്തുനിന്നുള്ള ആർക്കും ബംഗാളികളുടെ ഭക്ഷണരീതികൾ നിശ്ചയിക്കാനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ദുർഗ്ഗാ പൂജക്കാലത്ത് മത്സ്യമോ മാംസമോ കഴിക്കുന്നവരെ 'പാഷണ്ഡികൾ' (വഞ്ചകർ/അധർമ്മികൾ) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബാഗേശ്വർ ബാബ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണ് ബംഗാളിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക വിവാദത്തിന് വഴിതെളിച്ചത്.
ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്:
"ബംഗാളികൾ പരമ്പരാഗതമായി എന്താണോ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് തന്നെ തുടർന്നും കഴിക്കും. ഇവിടെയുള്ളവർ എന്ത് കഴിക്കണം, എന്ത് ധരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആർക്കും അവകാശമില്ല. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പോലും നോൺ-വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണത്തെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനും മുകളിലാണോ മറ്റാരെങ്കിലും? ഇവിടെ കാളി ദേവിക്ക് ആടുകളെ നിവേദ്യമായി അർപ്പിക്കാറുണ്ട്. അഷ്ടമിക്ക് ലൂച്ചിയും നവമിക്ക് മട്ടനും കഴിക്കുന്നത് ബംഗാളിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്."
ബാഗേശ്വർ ബാബയുടേത് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം മാത്രമാണെന്നും ബി.ജെ.പിക്ക് അത്തരം നിലപാടുകളില്ലെന്നും സമീക് ഭട്ടാചാര്യ വ്യക്തമാക്കി.
തങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളിലും ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളിലുമുള്ള കടന്നുകയറ്റമായി ബാബയുടെ പ്രസ്താവനയെ വിലയിരുത്തി ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും (TMC) മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, പ്രാദേശിക വികാരവും സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.