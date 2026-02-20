ബെംഗളൂരു 2040 സമ്മിറ്റ്; 'അടുത്ത 1000 ദിവസങ്ങൾ നിർണായകം': വരാനിരിക്കുന്നത് വലിയ മാറ്റങ്ങളെന്ന് ഡി.കെ. ശിവകുമാർ
ബെംഗളൂരു: നഗരത്തിന്റെ ഭാവി വികസനത്തിനായി ഡെക്കാൻ ഹെറാൾഡ് സംഘടിപ്പിച്ച 'ബെംഗളൂരു 2040 സമ്മിറ്റിൽ' നിർണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ. സിദ്ധരാമയ്യ സർക്കാർ ഭരണത്തിൽ 1000 ദിവസങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന വേളയിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന കാലം മാറ്റത്തിന്റേതാണെന്നും നഗരത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റാൻ കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗ് ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകൾ:
"നമ്മൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളോടല്ല, ആഗോള നഗരങ്ങളോടാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. വരും തലമുറയ്ക്കായി മികച്ചൊരു ബെംഗളൂരു പടുത്തുയർത്താൻ അടുത്ത 1000 ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കും." - ഡി.കെ. ശിവകുമാർ
വികസന പദ്ധതികൾ ചുരുക്കത്തിൽ:
|
പദ്ധതി
|
ലക്ഷ്യം
|
ടണൽ റോഡുകൾ
|
46 കി.മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ടണലുകൾ നിർമ്മിച്ച് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കുക.
|
മെട്രോ മൂന്നാം ഘട്ടം
|
പൊതുഗതാഗതം ശക്തിപ്പെടുത്തി സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക.
|
സ്കൈ ഡെക്ക് (Sky Deck)
|
നഗരത്തിന്റെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ 250 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഗോപുരം.
|
പെരിഫറൽ റിംഗ് റോഡ്
|
നഗരത്തിന്
ബെംഗളൂരു വികസനത്തിനായി 'യെസ് ബെംഗളൂരു' (Yes Bengaluru) എന്ന പുതിയ ക്യാമ്പയിൻ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മിറ്റിൽ അറിയിച്ചു.
- 1000 ദിവസത്തെ ഭരണം: സർക്കാർ 1000 ദിവസങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ, വികസന കാര്യങ്ങളിൽ താൻ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടിലാണെന്ന് ഡി.കെ.എസ് വ്യക്തമാക്കി. "സമയം എല്ലാം തെളിയിക്കും" എന്നായിരുന്നു തന്റെ ഭാവി രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളെയും ഭരണ നേട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.
- ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം: ബെംഗളൂരുവിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടണലുകൾ (Underground Tunnels) മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴിയെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 17 കിലോമീറ്റർ ടണൽ പാതയ്ക്കായി നടപടികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
- ബെംഗളൂരു - ഇന്ത്യയുടെ ആഗോള മുഖം: സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ദാവോസിൽ നടന്ന വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അനുഭവം പങ്കുവെച്ച അദ്ദേഹം, ലോകം ഇന്ത്യയെ നോക്കുന്നത് ബെംഗളൂരുവിലൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫോർച്യൂൺ 500 കമ്പനികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നഗരത്തിലുണ്ടെന്നത് ഇതിന് തെളിവാണ്.
- ബ്രാൻഡ് ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവിനെ മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് പോലും കഴിയില്ലെന്ന തന്റെ മുൻ പ്രസ്താവനയിലെ വിവാദങ്ങൾ അദ്ദേഹം തള്ളി. കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗും അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നഗരത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് താൻ അർത്ഥമാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.