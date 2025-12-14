ബെംഗളൂരു എ.ടി.എം. കവർച്ച: സുരക്ഷാ ഭീഷണി; ഫ്ലൈഓവറുകളിലും അണ്ടർപാസുകളിലും സി.സി.ടി.വി. ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യം
ബെംഗളൂരു: നഗരത്തിൽ അടുത്തിടെ എ.ടി.എം. പണം നിറയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പട്ടാപ്പകൽ കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവത്തെ തുടർന്ന്, നഗരത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം ഉയരുന്നു. പ്രധാനമായും, നഗരത്തിലെ ഫ്ലൈഓവറുകളിലും (മേൽപ്പാലങ്ങൾ) അണ്ടർപാസുകളിലും (താഴെപ്പോക പാലങ്ങൾ) സി.സി.ടി.വി. ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ശക്തമായിരിക്കുന്നത്.
- സംഭവസ്ഥലം നിർണ്ണായകം: അടുത്തിടെ നടന്ന കവർച്ചയിൽ, സി.സി.ടി.വി. നിരീക്ഷണത്തിൽപ്പെടാത്ത ഡയറി സർക്കിൾ ഫ്ലൈഓവറിൽ വെച്ചാണ് കുറ്റവാളികൾ എ.ടി.എം. വാനിലെ പണം ഇന്നോവ കാറിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ കുറ്റവാളികൾ എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പാതകളാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- സി.സി.ടി.വി. ക്യാമറകളുടെ കുറവ്: നഗരത്തിലെ പ്രധാന റോഡുകളിൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പല ഫ്ലൈഓവറുകളുടെയും അണ്ടർപാസുകളുടെയും പ്രവേശന കവാടങ്ങളിലും പുറത്തേക്കുള്ള ഭാഗത്തും ക്യാമറകൾ ഇല്ല എന്നത് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. കവർച്ച നടത്തിയ സംഘം വിദഗ്ദ്ധമായി സി.സി.ടി.വി. നിരീക്ഷണ മേഖലകൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് കൃത്യം നടത്തിയത്.
- ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു: സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരും പൊതുജനങ്ങളും ജനപ്രതിനിധികളും ചേർന്ന്, ഈ പ്രധാന ഗതാഗത ഇടനാഴികളിൽ ഉടനടി സി.സി.ടി.വി. ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ബെംഗളൂരു സിറ്റി പോലീസിനോടും ബൃഹത് ബെംഗളൂരു മഹാനഗര പാലികയോടും (BBMP) ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
- പോലീസിൻ്റെ പ്രതികരണം: നഗരത്തിലെ സുരക്ഷാ ഭൂപടം പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം തന്ത്രപ്രധാനമായ ഇടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സി.സി.ടി.വി. ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഈ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ കുറ്റവാളികളെ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനും ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കൂടാതെ, അത്യാധുനിക നമ്പർ പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടിയ (ANPR) ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യവും പരിഗണനയിലാണ്.
