മഴയിൽ കുഴികൾ നിറഞ്ഞ് ബംഗളൂരു നഗരം; ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു

By Metro DeskSep 5, 2025, 10:15 IST
ബംഗളൂരു: കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നഗരത്തിൽ തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴയിൽ ബംഗളൂരുവിലെ റോഡുകൾ കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലായി. മഴവെള്ളം നിറഞ്ഞ കുഴികൾ കാരണം പല റോഡുകളിലും ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. നിരവധി അപകടങ്ങൾക്കും ഇത് വഴിവെക്കുന്നു.

​നഗരത്തിലെ പ്രധാന റോഡുകളായ ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ്, സർജാപൂർ റോഡ്, മാഗഡി റോഡ് തുടങ്ങിയവയിലാണ് കുഴികൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ റോഡുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ രൂപപ്പെട്ടതോടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് വേഗത കുറച്ച് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പ്രധാന കാരണം.

​"ഓഫീസിൽ എത്താൻ സാധാരണ വേണ്ടതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി സമയം വേണ്ടിവരുന്നു," എന്ന് നഗരത്തിലെ ഒരു ഐടി ജീവനക്കാരൻ പറയുന്നു. "റോഡിൽ എവിടെയാണ് കുഴികൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ്. പലപ്പോഴും കുഴികളിൽ വീഴുന്നതിനെത്തുടർന്ന് ടയർ പഞ്ചറാവുകയും വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു." - അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​മഴ കനത്തതോടെ നഗരസഭയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും തടസ്സപ്പെട്ടു. റോഡിലെ കുഴികൾ അടയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മഴ കാരണം കാര്യമായ പുരോഗതിയില്ല. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പോലീസ് അധികൃതരെ വിവിധ ജംഗ്ഷനുകളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് നഗരവാസികളുടെ ആവശ്യം.

