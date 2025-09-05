മഴയിൽ കുഴികൾ നിറഞ്ഞ് ബംഗളൂരു നഗരം; ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു
ബംഗളൂരു: കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നഗരത്തിൽ തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴയിൽ ബംഗളൂരുവിലെ റോഡുകൾ കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലായി. മഴവെള്ളം നിറഞ്ഞ കുഴികൾ കാരണം പല റോഡുകളിലും ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. നിരവധി അപകടങ്ങൾക്കും ഇത് വഴിവെക്കുന്നു.
നഗരത്തിലെ പ്രധാന റോഡുകളായ ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ്, സർജാപൂർ റോഡ്, മാഗഡി റോഡ് തുടങ്ങിയവയിലാണ് കുഴികൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ റോഡുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ രൂപപ്പെട്ടതോടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് വേഗത കുറച്ച് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പ്രധാന കാരണം.
"ഓഫീസിൽ എത്താൻ സാധാരണ വേണ്ടതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി സമയം വേണ്ടിവരുന്നു," എന്ന് നഗരത്തിലെ ഒരു ഐടി ജീവനക്കാരൻ പറയുന്നു. "റോഡിൽ എവിടെയാണ് കുഴികൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ്. പലപ്പോഴും കുഴികളിൽ വീഴുന്നതിനെത്തുടർന്ന് ടയർ പഞ്ചറാവുകയും വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു." - അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മഴ കനത്തതോടെ നഗരസഭയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും തടസ്സപ്പെട്ടു. റോഡിലെ കുഴികൾ അടയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മഴ കാരണം കാര്യമായ പുരോഗതിയില്ല. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പോലീസ് അധികൃതരെ വിവിധ ജംഗ്ഷനുകളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് നഗരവാസികളുടെ ആവശ്യം.