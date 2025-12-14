ബെംഗളൂരുവിൻ്റെ രണ്ടാം വിമാനത്താവളം: സ്ഥലനിർണ്ണയം; സാധ്യതാ പഠനത്തിനായി ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചു

ബെംഗളൂരു: ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിൻ്റെ വർധിച്ചുവരുന്ന വ്യോമയാന ആവശ്യകതകൾ പരിഗണിച്ച്, നഗരത്തിൽ രണ്ടാമതൊരു വിമാനത്താവളം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കർണാടക സർക്കാർ വേഗത്തിലാക്കി. ഈ പുതിയ വിമാനത്താവളത്തിനായി അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക സാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള സാധ്യതാ പഠനത്തിനായി (Feasibility Study) സംസ്ഥാന സർക്കാർ ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചു.

​കെംപഗൗഡ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ (KIA) വർധിച്ച തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും, നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി.

  • പഠനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം: പുതിയ വിമാനത്താവളം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
    • ​ഭൂമി ലഭ്യത, ഗതാഗത കണക്റ്റിവിറ്റി, പരിസ്ഥിതിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആഘാതം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടും.
    • ​സാമ്പത്തികമായും പ്രവർത്തനപരമായും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.
  • സ്ഥാനം: നിലവിൽ നഗരത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്താണ് കെ.ഐ.എ. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ, പുതിയ വിമാനത്താവളം നഗരത്തിൻ്റെ തെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്ക് ദിശകളിൽ പരിഗണിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇത് നഗരത്തിലെ യാത്രക്കാർക്ക് സൗകര്യപ്രദമാകും.
  • പദ്ധതിയുടെ വേഗത: ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി സാധ്യതാ പഠനം വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ പഠന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പുതിയ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ രൂപരേഖയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിക്കുക.

​ബെംഗളൂരുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവെയ്പ്പാണ് ഈ നീക്കം.

