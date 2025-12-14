ബെംഗളൂരുവിൻ്റെ രണ്ടാം വിമാനത്താവളം: സ്ഥലനിർണ്ണയം; സാധ്യതാ പഠനത്തിനായി ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചു
Dec 14, 2025, 17:09 IST
ബെംഗളൂരു: ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിൻ്റെ വർധിച്ചുവരുന്ന വ്യോമയാന ആവശ്യകതകൾ പരിഗണിച്ച്, നഗരത്തിൽ രണ്ടാമതൊരു വിമാനത്താവളം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കർണാടക സർക്കാർ വേഗത്തിലാക്കി. ഈ പുതിയ വിമാനത്താവളത്തിനായി അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക സാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള സാധ്യതാ പഠനത്തിനായി (Feasibility Study) സംസ്ഥാന സർക്കാർ ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചു.
കെംപഗൗഡ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ (KIA) വർധിച്ച തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും, നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി.
- പഠനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം: പുതിയ വിമാനത്താവളം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
- ഭൂമി ലഭ്യത, ഗതാഗത കണക്റ്റിവിറ്റി, പരിസ്ഥിതിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആഘാതം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടും.
- സാമ്പത്തികമായും പ്രവർത്തനപരമായും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.
- സ്ഥാനം: നിലവിൽ നഗരത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്താണ് കെ.ഐ.എ. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ, പുതിയ വിമാനത്താവളം നഗരത്തിൻ്റെ തെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്ക് ദിശകളിൽ പരിഗണിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇത് നഗരത്തിലെ യാത്രക്കാർക്ക് സൗകര്യപ്രദമാകും.
- പദ്ധതിയുടെ വേഗത: ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി സാധ്യതാ പഠനം വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ പഠന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പുതിയ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ രൂപരേഖയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിക്കുക.
ബെംഗളൂരുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവെയ്പ്പാണ് ഈ നീക്കം.