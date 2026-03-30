ബീഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വൻ മാറ്റം; ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗത്വം രാജിവെച്ച് നിതീഷ് കുമാർ
Mar 30, 2026, 11:44 IST
പട്ന: ബീഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ നേതാവും ദീർഘകാലം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ നിതീഷ് കുമാർ ബിഹാർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിൽ (എം.എൽ.സി) നിന്ന് രാജിവെച്ചു. നിലവിൽ ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുന്ന നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്.
- ദീർഘകാല സേവനം: ബീഹാറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തി എന്ന റെക്കോർഡ് നിതീഷ് കുമാറിനാണ്. നിയമനിർമ്മാണ കൗൺസിൽ അംഗമെന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും കാലം മുഖ്യമന്ത്രി പദവി വഹിച്ചിരുന്നത്.
- രാജിയുടെ കാരണം: രാജിക്ക് പിന്നിലെ ഔദ്യോഗിക കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹം നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനോ അതോ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകാനോ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടോ എന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.
- നിയമപരമായ വശം: മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെങ്കിലും ആറുമാസത്തിനകം അദ്ദേഹം നിയമസഭയിലേക്കോ കൗൺസിലിലേക്കോ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ടി വരും.