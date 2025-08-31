ഇന്ത്യൻ നാവികസേനക്ക് വൻകുതിപ്പ്: ദീർഘകാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ രണ്ട് മെഗാ അന്തർവാഹിനി കരാറുകൾ ഒപ്പിടാൻ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യ

By News DeskAug 31, 2025, 20:41 IST
ഇന്ത്യൻ നാവികസേനക്ക് വൻകുതിപ്പ്: ദീർഘകാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ രണ്ട് മെഗാ അന്തർവാഹിനി കരാറുകൾ ഒപ്പിടാൻ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യ
ഏറെക്കാലമായി ചർച്ചയിലുള്ള രണ്ട് വൻകിട അന്തർവാഹിനി നിർമ്മാണ കരാറുകൾക്ക് ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷിയിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. “പ്രോജക്ട് 75 ഇന്ത്യ” എന്ന പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ആറ് നൂതന അന്തർവാഹിനികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിനും, ആണവോർജ്ജ അന്തർവാഹിനികളുടെ നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്കുമാണ് ഇന്ത്യ കൂടുതൽ വേഗത നൽകുന്നത്. പ്രോജക്ട് 75 ഇന്ത്യ (P-75I): ഏകദേശം 70,000 കോടി രൂപയുടെ ഈ പദ്ധതി ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധമേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ 'മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' സംരംഭങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ജർമ്മനിയിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ തൈസെൻക്രൂപ്പ് മറൈൻ സിസ്റ്റംസുമായി (TKMS) ഈ കരാറിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. എയർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ (AIP) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ അന്തർവാഹിനികൾക്ക് വെള്ളത്തിനടിയിൽ കൂടുതൽ സമയം നിശബ്ദമായി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ശത്രുരാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും. ആണവ അന്തർവാഹിനി പദ്ധതി: ഇതോടൊപ്പം, ആണവോർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്ന് അന്തർവാഹിനികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രഹസ്യ പദ്ധതിക്കും ഇന്ത്യ രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ അന്തർവാഹിനി 2036-ഓടെ സേനയുടെ ഭാഗമാകും. ഐഎൻഎസ് അരിഹന്ത്, ഐഎൻഎസ് അരിഘാട്ട് തുടങ്ങിയ ആണവ അന്തർവാഹിനികൾ നിലവിൽ സേവനത്തിലുണ്ട്. ഈ പുതിയ അന്തർവാഹിനികൾ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ആക്രമണശേഷിക്ക് വലിയ വർദ്ധനവ് നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ചൈനയുടെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും വർധിച്ചുവരുന്ന നാവിക സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ കരാറുകൾ ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രാതിർത്തികൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നിർണായകമാണ്. ആത്മനിർഭർ ഭാരത് (സ്വയംപര്യാപ്ത ഭാരതം) എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ഈ പദ്ധതികൾ, രാജ്യത്തിന്റെ തദ്ദേശീയ പ്രതിരോധ വ്യവസായത്തിന് വലിയ ഉത്തേജനം നൽകും. കൂടാതെ, ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഇത് സഹായകമാകും.  

