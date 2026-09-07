ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം: എൽപിജി റീഫിൽ ബുക്കിംഗ് ഇടവേള നഗര-ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ 25 ദിവസമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

By  Metro Desk Sep 7, 2026, 18:40 IST
Gas

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ഗാർഹിക പാചകവാതക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസ വാർത്ത. ഇനി മുതൽ പുതിയ എൽപിജി സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി 45 ദിവസം കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല. റീഫിൽ ബുക്കിംഗുകൾ തമ്മിലുള്ള സമയപരിധി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏകീകരിച്ച് 25 ദിവസമാക്കി കുറച്ചു.

​പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് എൽപിജി വിതരണത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ട സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ബുക്കിംഗ് ഇടവേളകളിൽ മുൻപ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇതുപ്രകാരം നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ 25 ദിവസവും ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ 45 ദിവസവുമായിരുന്നു കുറഞ്ഞ സമയപരിധി.

​നിലവിൽ രാജ്യത്ത് എൽപിജി ലഭ്യത സാധാരണ നിലയിലാകുകയും ബാക്ക്‌ലോഗ് കുറയുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തിയത്. പുതിയ തീരുമാനം നഗര-ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം-പ്രകൃതിവാതക സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി അറിയിച്ചു.

​ഇതനുസരിച്ച് ഇനി മുതൽ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ളവർക്കും മുൻപത്തെ സിലിണ്ടർ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് 25 ദിവസത്തിന് ശേഷം പുതിയ റീഫിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. റീഫിൽ ബുക്കിംഗ് സമയപരിധി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

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