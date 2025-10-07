ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ആർജെഡി-യുടെ വാഗ്ദാനം സിപിഐ(ML) എൽ തള്ളി: ഇന്ത്യാ മുന്നണിയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു

By Metro DeskOct 7, 2025, 15:38 IST
Bihar Election

പട്ന: വരാനിരിക്കുന്ന ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിൽ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (RJD) മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശം CPI(ML) ലിബറേഷൻ (CPI(ML)L) തള്ളിയതോടെ പ്രതിപക്ഷമായ 'ഇന്ത്യ' (I.N.D.I.A.) മുന്നണിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പുകയുന്നു.

​RJD വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 19 സീറ്റുകൾ CPI(ML)L പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വാഗ്ദാനം പാർട്ടിയുടെ "അന്തസ്സിനു നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണ്" എന്നാണ് CPI(ML)L നേതൃത്വം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

​കഴിഞ്ഞ തവണ 19 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച് 12 എണ്ണത്തിൽ വിജയം നേടിയ പാർട്ടിയാണ് CPI(ML)L. ഇത്തവണ തങ്ങൾക്ക് 40 ഓളം സീറ്റുകൾ വേണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. 2020-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ CPI(ML)L നേടിയ മികച്ച പ്രകടനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾക്കായി അവർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത്.

​സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് സഖ്യത്തിലെ പ്രധാന കക്ഷികളിലൊന്ന് അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കിയത്. RJD, കോൺഗ്രസ്, മറ്റു ഇടതു പാർട്ടികൾ എന്നിവരടങ്ങിയ മഹാസഖ്യത്തിലെ ഈ ഭിന്നത, ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണകക്ഷിയായ എൻഡിഎയ്ക്ക് (NDA) ആശ്വാസമായേക്കാം. സീറ്റ് വിഭജനം ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി നേതാക്കൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് CPI(ML)L-ന്റെ കടുത്ത നിലപാട്. മുന്നണിയിൽ ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളെയും വിജയസാധ്യതകളെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക സഖ്യകക്ഷികൾക്കിടയിലുണ്ട്.

