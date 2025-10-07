ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ആർജെഡി-യുടെ വാഗ്ദാനം സിപിഐ(ML) എൽ തള്ളി: ഇന്ത്യാ മുന്നണിയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു
പട്ന: വരാനിരിക്കുന്ന ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിൽ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (RJD) മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശം CPI(ML) ലിബറേഷൻ (CPI(ML)L) തള്ളിയതോടെ പ്രതിപക്ഷമായ 'ഇന്ത്യ' (I.N.D.I.A.) മുന്നണിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പുകയുന്നു.
RJD വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 19 സീറ്റുകൾ CPI(ML)L പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വാഗ്ദാനം പാർട്ടിയുടെ "അന്തസ്സിനു നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണ്" എന്നാണ് CPI(ML)L നേതൃത്വം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ തവണ 19 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച് 12 എണ്ണത്തിൽ വിജയം നേടിയ പാർട്ടിയാണ് CPI(ML)L. ഇത്തവണ തങ്ങൾക്ക് 40 ഓളം സീറ്റുകൾ വേണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. 2020-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ CPI(ML)L നേടിയ മികച്ച പ്രകടനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾക്കായി അവർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത്.
സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് സഖ്യത്തിലെ പ്രധാന കക്ഷികളിലൊന്ന് അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കിയത്. RJD, കോൺഗ്രസ്, മറ്റു ഇടതു പാർട്ടികൾ എന്നിവരടങ്ങിയ മഹാസഖ്യത്തിലെ ഈ ഭിന്നത, ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണകക്ഷിയായ എൻഡിഎയ്ക്ക് (NDA) ആശ്വാസമായേക്കാം. സീറ്റ് വിഭജനം ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി നേതാക്കൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് CPI(ML)L-ന്റെ കടുത്ത നിലപാട്. മുന്നണിയിൽ ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളെയും വിജയസാധ്യതകളെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക സഖ്യകക്ഷികൾക്കിടയിലുണ്ട്.