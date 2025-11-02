ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നിലപാട് സ്വീകരിക്കും: മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ
Nov 2, 2025, 18:37 IST
കാൻപൂർ (ഉത്തർപ്രദേശ്): ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് (Bihar Assembly Elections) തികച്ചും സമാധാനപരമായും നിയമപരമായും നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (CEC) ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഉറപ്പ് നൽകി. തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളോടും "സീറോ ടോളറൻസ്" (Zero Tolerance) നയമായിരിക്കും കമ്മീഷൻ സ്വീകരിക്കുകയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടർമാർക്ക് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉത്സവമായി വോട്ടെടുപ്പിനെ കാണാൻ അവസരം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
- അക്രമത്തിനെതിരെ കർശന നിലപാട്: അക്രമങ്ങളോട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഒരു തരത്തിലുള്ള സഹിഷ്ണുതയുമില്ല. ബിഹാറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തികച്ചും സമാധാനപരമായും സുതാര്യമായും നടക്കും.
- ഉദ്യോഗസ്ഥർ സജ്ജം: 243 റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർമാർ, ജില്ലാ കളക്ടർമാർ, എസ്.പിമാർ, മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പോലീസ് ഒബ്സർവർമാർ എന്നിവർ സുഗമവും സമാധാനപരവുമായ വോട്ടെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ പൂർണ്ണ സജ്ജരാണ്.
- വോട്ടർമാർക്ക് ആഹ്വാനം: ഭയമില്ലാതെ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹം വോട്ടർമാരോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
- പശ്ചാത്തലം: മൊകാമ മണ്ഡലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിഇസി-യുടെ ഈ പ്രസ്താവന.
ബിഹാറിൽ നവംബർ 6, 11 തീയതികളിലായി രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. നവംബർ 14-ന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും.