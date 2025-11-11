ബിഹാറിൽ ഇന്ന് അവസാനഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്; മത്സരം നടക്കുന്നത് 122 മണ്ഡലങ്ങളിൽ

By MJ DeskNov 11, 2025, 08:21 IST
bihar

ബിഹാറിൽ അവസാനഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. 20 ജില്ലകളിലെ 122 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് പോളിംഗ് നടക്കുന്നത്. 3.7 കോടി വോട്ടർമാർ ഇന്ന് വിധിയെഴുതും. 122 മണ്ഡലങ്ങളിലായി 45,339 പോളിംഗ് സ്‌റ്റേഷനുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1302 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്

രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. രാവിലെ മുതൽ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ടനിരയുണ്ട്. വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെയാണ് പോളിംഗ്. ഡൽഹിയിൽ സ്‌ഫോടനമുണ്ടായതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ റെക്കോർഡ് പോളിംഗാണ് ബിഹാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രണ്ടാംഘട്ടത്തിലും സമാനമായ പോളിംഗ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ആദ്യഘട്ടം 64.66 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിംഗ്.

Tags

Share this story

Featured

You may like