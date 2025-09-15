ബീഹാർ വോട്ടർ പട്ടിക: നിയമവിരുദ്ധ രീതി കണ്ടെത്തിയാൽ മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും റദ്ദാക്കും; സുപ്രീം കോടതി

By Metro DeskUpdated: Sep 15, 2025, 21:13 IST
കോടതി

ന്യൂഡൽഹി: ബീഹാറിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആർ) പ്രക്രിയയിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമായ രീതി കണ്ടെത്തിയാൽ, മുഴുവൻ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണവും റദ്ദാക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് നിയമപരമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് തങ്ങൾ കരുതുന്നുവെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഈ കേസിൽ അന്തിമ വിധി ഒക്ടോബർ 7-ന് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും, ഈ വിധി ബീഹാറിന് മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തുടനീളം ബാധകമായിരിക്കുമെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നറിയിപ്പ്: വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൽ നിയമലംഘനം നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും റദ്ദാക്കും.
  • പാൻ-ഇന്ത്യ വിധി: ബീഹാറിലെ കേസിൽ എടുക്കുന്ന അന്തിമ തീരുമാനം രാജ്യത്തുടനീളം ബാധകമാകും.
  • ആധാർ സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം: വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിന് ആധാർ ഒരു തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി സ്വീകരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നേരത്തെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ആധാർ പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്ന രേഖയായി കണക്കാക്കില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
  • വിവാദങ്ങൾ: ബീഹാറിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ, ലക്ഷക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇത് വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

​വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വ്യാജ വോട്ടർമാരെയും, അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെയും ഒഴിവാക്കുകയാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, കൃത്യമായ രേഖകളില്ലാത്തതിനാൽ വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കുന്നത് നീതിയല്ലെന്ന് ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ അന്തിമ വിധി ഒക്ടോബർ 7-ന് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Tags

Share this story

Featured

You may like