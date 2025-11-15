ബിഹാർ ഫലം അവിശ്വസനീയം; വോട്ട് കൊള്ള നടന്നുവെന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ
Nov 15, 2025, 14:40 IST
ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അവിശ്വസനീയമെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ. നടന്നത് വോട്ടുകൊള്ളയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തിയെന്നും കെസി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
മല്ലികാർജുന ഖാർഗെയുടെ വസതിയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു കെസി വേണുഗോപാലിന്റെ പ്രതികരണം. ഫലം കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യും. വലിയ തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നു. അതീവ ഗുരുതര സ്ഥിതിയിലൂടെയാണ് രാജ്യം കടന്നുപോകുന്നത്
ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികളും തുടർ നടപടികളും ഉണ്ടാകും ഡാറ്റകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധിക്കും. തേജസ്വി യാദവുമായി സംസാരിച്ചു. ബിഹാർ ഫലം ഇന്ത്യാ സഖ്യം ഒന്നിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുമെന്നും കെസി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു