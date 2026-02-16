ബിക്ലു ശിവ വധക്കേസ്: ബിജെപി എംഎൽഎ ബൈരതി ബസവരാജിനെ സിഐഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു
Feb 16, 2026, 20:25 IST
ബംഗളൂരു: കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ റൗഡി ഷീറ്ററും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യാപാരിയുമായ ബിക്ലു ശിവയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ കെ.ആർ പുരം എംഎൽഎ ബൈരതി ബസവരാജിനെ സിഐഡി സംഘം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. കേസിലെ അഞ്ചാം പ്രതിയാണ് ബസവരാജ്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- അറസ്റ്റ്: ഹൈക്കോടതിയും പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതിയും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതോടെയാണ് ബസവരാജ് പിടിയിലായത്. ഗുജറാത്തിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അദ്ദേഹം അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് വിമാന മാർഗം ബംഗളൂരുവിൽ എത്തിയ ഉടൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് സിഐഡി സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു.
- കോടതി നടപടി: ശനിയാഴ്ച രാത്രി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയ അദ്ദേഹത്തെ ഫെബ്രുവരി 21 വരെ (7 ദിവസം) സിഐഡി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
- ആരോഗ്യ പരിശോധന: കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ജയദേവ ആശുപത്രിയിൽ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം എംഎൽഎ ആരോഗ്യവാനാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ആരോപണം: ഭൂമി തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് 2025 ജൂലൈ 15-നാണ് ബിക്ലു ശിവ വെടിയേറ്റു മരിച്ചത്. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ ബൈരതി ബസവരാജിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് ബിക്ലു ശിവയുടെ അമ്മ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. പ്രതികളുമായി എംഎൽഎ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ (CDR) സിഐഡിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊലപാതകത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ചും മറ്റ് പ്രതികളുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും വ്യക്തത വരുത്താനാണ് സിഐഡി ശ്രമിക്കുന്നത്.