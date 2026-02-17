ബിൽ ഗേറ്റ്സും എപ്സ്റ്റീൻ വിവാദവും; എഐ ഉച്ചകോടിയിൽ രാഷ്ട്രീയ പോര്: പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കോൺഗ്രസ്
Feb 17, 2026, 21:31 IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുന്ന ആഗോള എഐ ഉച്ചകോടി ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെച്ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിൽ. അമേരിക്കൻ നീതിന്യായ വകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട 'എപ്സ്റ്റീൻ ഫയൽസിൽ' ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- കോൺഗ്രസ് വിമർശനം: എപ്സ്റ്റീൻ ഫയൽസിൽ പേരുള്ള ഒരാളെ എന്തിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇത്രയേറെ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് സുപ്രിയ ശ്രീനേറ്റ് ചോദിച്ചു. "മോദിക്ക് എന്തിനെയാണ് ഭയം?" എന്ന ചോദ്യമുയർത്തിയ കോൺഗ്രസ്, കുറ്റവാളികളുമായി ബന്ധമുള്ളവർക്ക് ചുവന്ന പരവതാനി വിരിക്കുന്നത് പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ രീതിയാണോ എന്നും പരിഹസിച്ചു.
- ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ പിന്മാറ്റം?: വിവാദങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഉച്ചകോടിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലെ 'ഗ്ലോബൽ വിഷനറി' പട്ടികയിൽ നിന്ന് ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ പേര് നീക്കം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ചില സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇത് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
- എപ്സ്റ്റീൻ ഫയൽസ്: കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതിയായി ജയിലിൽ മരിച്ച ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനുമായി ബിൽ ഗേറ്റ്സിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് യുഎസ് രേഖകൾ ആരോപിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ അസംബന്ധമാണെന്നും എപ്സ്റ്റീനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളിൽ താൻ ഖേദിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ നിലപാട്.
- ബിജെപി പ്രതികരണം: പ്രതിപക്ഷം അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നും എഐ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങളെ തകർക്കാനാണ് ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെന്നും ബിജെപി വൃത്തങ്ങൾ ആരോപിച്ചു.