ഓസ്ട്രേലിയൻ വിസ അപേക്ഷകർക്ക് ബയോമെട്രിക് നിർബന്ധമാക്കി; നിയമങ്ങളിൽ വൻ മാറ്റവുമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ
ന്യൂഡൽഹി: ഓസ്ട്രേലിയൻ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കായി ബയോമെട്രിക് വിവരശേഖരണം വിപുലീകരിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ. പുതിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിരലടയാളവും (Fingerprints) മുഖത്തിന്റെ ചിത്രവും (Facial Image) ഇനിമുതൽ അപേക്ഷയുടെ ഭാഗമായി നൽകേണ്ടിവരും.
കുടിയേറ്റ സംവിധാനത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സുതാര്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, ആൾമാറാട്ടവും വിസ തട്ടിപ്പുകളും തടയുന്നതിനുമാണ് ഈ തീരുമാനം.
ആർക്കൊക്കെ ബാധകം: അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ വിസ അപേക്ഷകർക്ക്. പഴയ അപേക്ഷകളെ ഇത് ബാധിക്കില്ല.
ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ: 10 വിരലുകളുടെ അടയാളവും ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോയും
- എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കാം: ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിപ്പ് (Biometrics Requirement Letter) ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷകർ ഇതിനായി മുതിരുക.
- ഇന്ത്യയിലുള്ള 16 വിഎഫ്എസ് ഗ്ലോബൽ (VFS Global) ബയോമെട്രിക് കളക്ഷൻ സെന്ററുകൾ വഴി നേരിട്ടോ,
- യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് 'ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇമ്മി ആപ്പ്' (Australian Immi App) വഴിയോ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
വിസ പ്രൊസസിംഗിനെ ബാധിക്കുമോ?
ഹോം അഫയേഴ്സിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ സന്ദേശം ലഭിച്ചയുടൻ തന്നെ ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകിയാൽ വിസ പ്രൊസസിംഗ് സമയത്തെ ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. അപേക്ഷകരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നിയമപരമായും സുരക്ഷിതമായും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ചാനലുകൾ വഴിയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഏകദേശം 60-ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഓസ്ട്രേലിയ നിലവിൽ ബയോമെട്രിക് വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ പട്ടികയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.