ഇവിഎം ബട്ടൺ ടേപ്പ് ചെയ്ത് മറച്ചെന്ന് ബിജെപി; റീപോളിംഗ് ആവശ്യം ശക്തം
അഭിഷേക് ബാനർജി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഡയമണ്ട് ഹാർബർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു നിയമസഭാ സീറ്റായ ഫാൽറ്റ, പോളിംഗ് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രധാന സംഘർഷ കേന്ദ്രമായി ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട് . തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും മമത ബാനർജിയുടെ സഹായിയുമായ ജഹാംഗീർ ഖാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസ് നിരീക്ഷകൻ അജയ് പാൽ ശർമ്മയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനെത്തുടർന്ന് സംഘർഷത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാണ്. വോട്ടെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വോട്ടെടുപ്പ് തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഖാനും കുടുംബത്തിനും ശർമ്മ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് ഇതിനകം വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു.
വോട്ടെടുപ്പ് ദിനത്തിൽ പുതിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നതോടെ, ഇവിഎം തകരാറും കൃത്രിമത്വവും സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഫാൽറ്റയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്നു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മനഃപൂർവ്വം വോട്ടർമാർ തനിക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് തടയുകയാണെന്ന് ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി ദേബാങ്ഷു പാണ്ട ആരോപിച്ചു, ഇത് മണ്ഡലത്തിലെ സംഘർഷം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കി.
വീഡിയോകളിൽ കാണുന്നത് പോലെ, സിപിഎം, ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരുകൾക്ക് അടുത്തായി ടേപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ സിപിഎം ഇതുവരെ ഒരു പ്രസ്താവനയും പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല.
സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലെ (ഇവിഎം) തന്റെ പേരിനും പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിനും അനുയോജ്യമായ ബട്ടൺ പല ബൂത്തുകളിലും കുടുങ്ങിയിരുന്നു. വോട്ടർമാർ തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവിധം ഇത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ അടുത്തുള്ള ബട്ടൺ ടേപ്പ് ചെയ്തതായി കാണിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് അമിത് മാളവ്യ എക്സിനോട് എഴുതി, “ഡയമണ്ട് ഹാർബറിലെ ഫാൽറ്റയിൽ നിന്ന് ടിഎംസി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്ന കുറ്റവാളിയായ ജഹാംഗീർ ഖാന് വേണ്ടി മമത ബാനർജി വാദിച്ചത് ഇതാണ്.”
"നിരവധി പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ, ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇത് വോട്ടർമാർ അവരുടെ ഇഷ്ടം വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഫലപ്രദമായി തടയുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മാളവ്യ ഇതിനെ "ഡയമണ്ട് ഹാർബർ മോഡൽ" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും അഭിഷേക് ബാനർജി തന്റെ സീറ്റ് നേടാൻ സഹായിച്ച അതേ രീതിയാണെന്നും ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു.
പോളിംഗ് പ്രക്രിയയെ സ്വാധീനിക്കാനും ന്യായമായ വോട്ടെടുപ്പ് തടയാനുമാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് ദേബാങ്ഷു പാണ്ട ആരോപിച്ചു. ആരോപണങ്ങൾ പ്രദേശത്ത് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
അതേസമയം, ഇവിഎം ബട്ടണുകൾ ടേപ്പ് ചെയ്തതായി ലഭിക്കുന്ന ഏതൊരു റിപ്പോർട്ടും പരിശോധിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും അത് ശരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ആ ബൂത്തുകളിൽ റീപോളിംഗ് നടത്തുമെന്നും പശ്ചിമ ബംഗാൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
144-ാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ നിന്നാണ് സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്നും 170, 189 ബൂത്തുകളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മാളവ്യ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, പ്രശ്നം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനുശേഷം ഇവിഎം മെഷീനുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും ഐപിഎസ് ഓഫീസർ അജയ് പാൽ ശർമ്മയും ടിഎംസിയുടെ ശക്തനായ നേതാവ് ജഹാംഗീർ ഖാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിനും ഇടയിൽ, ഫാൽറ്റയിലെ സ്ഥിതി ഇപ്പോഴും സമാധാനപരമായി തുടരുന്നു. ഖാൻ പാർട്ടി ഓഫീസിനുള്ളിൽ തന്നെ തുടരുകയും സംഭവവികാസങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും തന്റെ യുദ്ധമുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു.