ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ബിജെപി തട്ടിയെടുക്കുന്നു; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ

By Metro DeskDec 28, 2025, 14:18 IST
കോൺഗ്രസ്സ്

ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ 141-ാം സ്ഥാപക ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് പതാക ഉയർത്തിയ ശേഷം സംസാരിക്കവെയാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. ബിജെപി ഭരണത്തിന് കീഴിൽ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:

  • അവകാശങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നു: ജനങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ ഓരോന്നായി ബിജെപി തട്ടിയെടുക്കുകയാണെന്നും ജനാധിപത്യം വലിയ ഭീഷണി നേരിടുകയാണെന്നും ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
  • ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ: രാജ്യത്തെ സ്വതന്ത്രമായ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സർക്കാർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും അവയുടെ അന്തസ്സ് ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
  • കോൺഗ്രസിന്റെ ദൗത്യം: വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ പോരാടാനും രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുമാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പോരാട്ടം കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
  • തൊഴിലില്ലായ്മയും വിലക്കയറ്റവും: രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ, വിലക്കയറ്റം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വധേര ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് പാർട്ടി സ്ഥാപക ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്.

