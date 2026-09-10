പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ ഒരു മാസം നീളുന്ന 'സേവാ സങ്കൽപ്പ് അഭിയാൻ' പ്രചാരണവുമായി ബിജെപി; ഭരണരംഗത്തെ 25 വർഷങ്ങളും ആഘോഷമാക്കും
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജന്മദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ ഒക്ടോബർ 17 വരെ രാജ്യവ്യാപകമായി ഒരു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന 'സേവാ സങ്കൽപ്പ് അഭിയാൻ' (Seva Sankalp Abhiyan) പ്രചാരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബിജെപി) തീരുമാനിച്ചു. നരേന്ദ്ര മോദി പൊതുഭരണ രംഗത്ത് 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബീനും ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിനോദ് താവ്ഡെയും ചേർന്നാണ് ഡൽഹിയിലെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തു നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പരിപാടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
സേവാ ദിവസ്: സെപ്റ്റംബർ 17 പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്മദിനം 'സേവാ ദിവസ്' (സേവന ദിനം) ആയി ആചരിക്കും. അന്നേദിവസം രാജ്യത്തുടനീളം രക്തദാന ക്യാമ്പുകളും വൈകുന്നേരം 'ആശീർവാദ് കാ ദിയ' എന്ന പേരിൽ ദീപം തെളിയിക്കൽ ചടങ്ങും നടക്കും.
25 വർഷത്തെ ഭരണ സേവനം: 2001 ഒക്ടോബർ 7-നാണ് നരേന്ദ്ര മോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്. ഈ നാഴികക്കല്ല് ആഘോഷിക്കാൻ ഒക്ടോബർ 7-ന് എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും 'സേവാ ജ്യോതി കലാശ് യാത്ര', സൈക്കിൾ/ബൈക്ക് റാലികൾ, പദയാത്രകൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കും.
ജനക്ഷേമ ക്യാമ്പുകൾ: കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അർഹരായ മുഴുവൻ ആളുകളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ബ്ലോക്ക് തലത്തിൽ 'സേവാ സേതു' ക്യാമ്പുകളും അങ്കണവാടി/ആശാ പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങുകളും ഉണ്ടാകും.
മറ്റു പരിപാടികൾ: ശുചിത്വ യജ്ഞം (ഒക്ടോബർ 2), മെഡിക്കൽ/ആരോഗ്യ ക്യാമ്പുകൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ, സെമിനാറുകൾ, വഡ്നഗർ മുതൽ വാരണാസി വരെ യുവാക്കൾ നയിക്കുന്ന 'സേവാ യാത്രകൾ' എന്നിവയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ സാധാരണക്കാരുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ എത്തിക്കുന്നതിനൊപ്പം 'വികസിത് ഭാരതം 2047' എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പൊതുജന പങ്കാളിത്തം