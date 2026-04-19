ഹൈടെക് പോരാട്ടത്തിൽ അടിപതറി ബിജെപി; വനിതാ സംവരണ ബിൽ വീണത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഏകോപനത്തിൽ

By Metro Desk Updated: Apr 19, 2026, 16:42 IST
Rajya Sabha 1200

വനിതാ സംവരണം മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയവുമായി (Delimitation) ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തെ പ്രതിപക്ഷം തടഞ്ഞത് കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗോടെയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 'ഇന്ത്യ' മുന്നണിയിലെ (INDIA Bloc) പ്രധാന നേതാക്കൾ അംഗങ്ങളായ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഈ നീക്കങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത്.

​1. വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയുള്ള തൽസമയ ഏകോപനം

​കോൺഗ്രസ്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, ഡിഎംകെ, ആം ആദ്മി പാർട്ടി തുടങ്ങിയ കക്ഷികളിലെ സഭാ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്രത്യേക വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് സമയത്തെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞത്.

  • കൃത്യമായ ഹാജർ: 2026 ഏപ്രിൽ 17-ന് നടന്ന നിർണ്ണായക വോട്ടെടുപ്പിൽ തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ എംപിമാരും സഭയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വഴി നേതാക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.
  • ഒരേ നിലപാട്: "ഞങ്ങൾ വനിതാ സംവരണത്തിന് അനുകൂലമാണ്, പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കില്ല" എന്ന പൊതുവായ നിലപാട് എല്ലാ നേതാക്കളും ഒരേപോലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും സഭയിലും അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചു.

​2. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആശങ്ക

​മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം നടപ്പിലാക്കിയാൽ കേരളം, തമിഴ്‌നാട് തുടങ്ങിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലോക്‌സഭയിലുള്ള പ്രാതിനിധ്യം കുറയുമെന്ന ആശങ്ക പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി ഉയർത്തി. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന നടപടിയാണിതെന്ന് ഗ്രൂപ്പിലെ ചർച്ചകളിലൂടെ നേതാക്കൾ സമർത്ഥിച്ചു.

​3. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയും വോട്ടിംഗും

​ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലായതിനാൽ ഇത് പാസാകാൻ സഭയിൽ രണ്ടിൽ മൂന്ന് (2/3) ഭൂരിപക്ഷം ആവശ്യമായിരുന്നു.

  • ഫലം: വോട്ടെടുപ്പിൽ ബില്ലിന് അനുകൂലമായി 298 വോട്ടുകളും എതിരായി 230 വോട്ടുകളുമാണ് ലഭിച്ചത്.

 

  • ​ഭേദഗതി പാസാക്കാൻ ആവശ്യമായ 352 വോട്ടുകൾ തികയാഞ്ഞതോടെ ബിൽ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.

 

​4. രാഷ്ട്രീയ വിജയം

​ബിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയമാണെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു. വനിതാ സംവരണത്തിന്റെ പേരിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി കുറയ്ക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് തങ്ങൾ തകർത്തതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശവാദം.

​നിലവിൽ, 2023-ലെ വനിതാ സംവരണ നിയമം മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാതെ ഉടനടി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

