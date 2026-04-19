ഹൈടെക് പോരാട്ടത്തിൽ അടിപതറി ബിജെപി; വനിതാ സംവരണ ബിൽ വീണത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഏകോപനത്തിൽ
വനിതാ സംവരണം മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയവുമായി (Delimitation) ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തെ പ്രതിപക്ഷം തടഞ്ഞത് കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗോടെയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 'ഇന്ത്യ' മുന്നണിയിലെ (INDIA Bloc) പ്രധാന നേതാക്കൾ അംഗങ്ങളായ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഈ നീക്കങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത്.
1. വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയുള്ള തൽസമയ ഏകോപനം
കോൺഗ്രസ്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, ഡിഎംകെ, ആം ആദ്മി പാർട്ടി തുടങ്ങിയ കക്ഷികളിലെ സഭാ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്രത്യേക വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് സമയത്തെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞത്.
- കൃത്യമായ ഹാജർ: 2026 ഏപ്രിൽ 17-ന് നടന്ന നിർണ്ണായക വോട്ടെടുപ്പിൽ തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ എംപിമാരും സഭയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വഴി നേതാക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.
- ഒരേ നിലപാട്: "ഞങ്ങൾ വനിതാ സംവരണത്തിന് അനുകൂലമാണ്, പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കില്ല" എന്ന പൊതുവായ നിലപാട് എല്ലാ നേതാക്കളും ഒരേപോലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും സഭയിലും അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചു.
2. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആശങ്ക
മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയം നടപ്പിലാക്കിയാൽ കേരളം, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലോക്സഭയിലുള്ള പ്രാതിനിധ്യം കുറയുമെന്ന ആശങ്ക പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി ഉയർത്തി. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന നടപടിയാണിതെന്ന് ഗ്രൂപ്പിലെ ചർച്ചകളിലൂടെ നേതാക്കൾ സമർത്ഥിച്ചു.
3. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയും വോട്ടിംഗും
ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലായതിനാൽ ഇത് പാസാകാൻ സഭയിൽ രണ്ടിൽ മൂന്ന് (2/3) ഭൂരിപക്ഷം ആവശ്യമായിരുന്നു.
- ഫലം: വോട്ടെടുപ്പിൽ ബില്ലിന് അനുകൂലമായി 298 വോട്ടുകളും എതിരായി 230 വോട്ടുകളുമാണ് ലഭിച്ചത്.
- ഭേദഗതി പാസാക്കാൻ ആവശ്യമായ 352 വോട്ടുകൾ തികയാഞ്ഞതോടെ ബിൽ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
4. രാഷ്ട്രീയ വിജയം
ബിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയമാണെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു. വനിതാ സംവരണത്തിന്റെ പേരിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി കുറയ്ക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് തങ്ങൾ തകർത്തതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശവാദം.
നിലവിൽ, 2023-ലെ വനിതാ സംവരണ നിയമം മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാതെ ഉടനടി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.