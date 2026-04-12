ബംഗാളിൽ മമതയുടെ 'കോർ' വോട്ടർമാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ബിജെപി; വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി; പോരാട്ടം കടുക്കുന്നു
Apr 12, 2026, 13:06 IST
പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ മമത ബാനർജിയുടെ ഉറച്ച വോട്ട് ബാങ്കുകളിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ ബിജെപി നീക്കം സജീവമാക്കി. സ്ത്രീ വോട്ടർമാരെയും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതികളിലൂടെ ബംഗാളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമവാക്യങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതാനാണ് ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രമം.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- സ്ത്രീ വോട്ടർമാർക്ക് മുൻഗണന: തൃണമൂലിന്റെ പ്രധാന ശക്തിയായ സ്ത്രീ വോട്ടർമാരെ ആകർഷിക്കാൻ പ്രതിമാസം 3,000 രൂപ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി ബിജെപി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. കൂടാതെ 'ലഖ്പതി ദീദി' പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾക്ക് തൊഴിൽ നൈപുണ്യവും ബിജെപി ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
- വോട്ടർ പട്ടികയിലെ മാറ്റങ്ങൾ: സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വരുത്തിയ പ്രത്യേക പരിഷ്കരണങ്ങൾ (SIR) വഴി ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടത് തൃണമൂലിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു.
- അമിത് ഷായുടെ ലക്ഷ്യം: 2021-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടാനാകാതെ പോയ അധികാരം ഇത്തവണ 170 സീറ്റുകൾ നേടി പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- പ്രതിരോധവുമായി മമത: ബിജെപിയുടെ നീക്കങ്ങളെ വർഗ്ഗീയ ധ്രുവീകരണമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മമത ബാനർജി, ബംഗാളി വികാരവും ക്ഷേമ പദ്ധതികളും മുൻനിർത്തിയാണ് പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നത്.
ഏപ്രിൽ 23, 29 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം മെയ് 4-നാണ് ഫലപ്രഖ്യാപനം. ബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ നിർണ്ണായകമായ ഒരു മാറ്റത്തിനാണോ അതോ മമതയുടെ നാലാം ഊഴത്തിനാണോ വോട്ടർമാർ പച്ചക്കൊടി കാട്ടുകയെന്നത് ആകാംക്ഷയോടെയാണ് രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.