ബംഗാൾ പിടിക്കാൻ ബിജെപിയുടെ വൻ വാഗ്ദാനങ്ങൾ; സ്ത്രീകൾക്കും യുവാക്കൾക്കും 3000 രൂപ സഹായം: നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനെതിരെ കർശന നടപടി
Apr 10, 2026, 16:00 IST
കൊൽക്കത്ത: 2026-ലെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പ്രകടനപത്രിക പുറത്തിറക്കി ബിജെപി. സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകളെയും യുവാക്കളെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് പത്രികയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം.
പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ:
- സാമ്പത്തിക സഹായം: അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകൾക്കും തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കൾക്കും പ്രതിമാസം 3,000 രൂപ വീതം സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്ന് ബിജെപി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ 'ലക്ഷ്മി ഭണ്ഡാർ' പദ്ധതിയെക്കാൾ വലിയ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാനാണ് പാർട്ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
- നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനെതിരെ നടപടി: അതിർത്തി കടന്നുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റം തടയാൻ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അനധികൃത കുടിയേറ്റം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും ബിജെപി ഉറപ്പുനൽകുന്നു. ബംഗാളിന്റെ ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റം തടയുമെന്നും പത്രികയിൽ പറയുന്നു.
- അഴിമതി വിരുദ്ധ പോരാട്ടം: സംസ്ഥാനത്തെ അഴിമതി തുടച്ചുനീക്കുമെന്നും സുതാര്യമായ ഭരണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പാർട്ടി അവകാശപ്പെട്ടു.
- തൊഴിലവസരങ്ങൾ: തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും പ്രകടനപത്രികയിലുണ്ട്.
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണത്തിന് അന്ത്യമിടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സുപ്രധാന നീക്കമായാണ് ബിജെപിയുടെ ഈ പ്രകടനപത്രിക വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ബിജെപി തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.