ബോബി ചെമ്മണൂര് ഇന്റര്നാഷണല് ജ്വല്ലേഴ്സ് വാശി ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
മുംബൈ: 162 വര്ഷത്തെ വിശ്വസ്ത പാരമ്പര്യമുള്ള ബോബി ചെമ്മണൂര് ഇന്റര്നാഷണല് ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ പുതിയ ഷോറൂം മുംബൈ വാശിയില് പ്രവര്ത്തനമാരംഭിച്ചു. 812 കിലോമീറ്റര് റണ് യുനീക് വേള്ഡ് റെക്കോര്ഡ് & ഗിന്നസ് വേള്ഡ് റെക്കോര്ഡ് ഹോള്ഡര് ബോചെയും കുംഭമേള വൈറല് താരം മൊണാലിസയും ചേര്ന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിച്ചു. ചടങ്ങില് ഡോ.സഞ്ജയ് ജോര്ജ്ജ് (ഗ്രൂപ്പ് സിഇഒ) പങ്കെടുത്തു.
ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തിയവരില് നിന്നും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 5 പേര്ക്ക് ഡയമണ്ട് റിംഗ് സമ്മാനമായി നല്കി. ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയര് ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി കസ്റ്റമേഴ്സിന് നിരവധി ഓഫറുകളും സമ്മാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ 5 പേര്ക്ക് ബജാജ് ചേതക് ഇവി സ്കൂട്ടറുകള് സമ്മാനമായി നേടാം. ബംപര് സമ്മാനം മാരുതി സുസൂക്കി ഗ്രാന്റ് വിറ്റാര കാര്. HUID മുദ്രയുള്ള 916 സ്വര്ണാഭരണങ്ങള്ക്ക് പണിക്കൂലി 3.9% മുതല്. ഡയമണ്ട്, അണ്കട്ട്, നവരത്ന, പ്ലാറ്റിനം ആഭരണങ്ങള്ക്ക് പണിക്കൂലിയില് 50% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട്. ഓരോ 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡയമണ്ട്, അണ്കട്ട്, പ്ലാറ്റിനം ആഭരണ പര്ച്ചേയ്സുകള്ക്കൊപ്പവും ഗോള്ഡ് കോയിന് സമ്മാനം.
മുംബൈ: 162 വര്ഷത്തെ വിശ്വസ്ത പാരമ്പര്യമുള്ള ബോബി ചെമ്മണൂര് ഇന്റര്നാഷണല് ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ പുതിയ ഷോറൂം മുംബൈ വാശിയില് പ്രവര്ത്തനമാരംഭിച്ചു. 812 കിലോമീറ്റര് റണ് യുനീക് വേള്ഡ് റെക്കോര്ഡ് & ഗിന്നസ് വേള്ഡ് റെക്കോര്ഡ് ഹോള്ഡര് ബോചെയും കുംഭമേള വൈറല് താരം മൊണാലിസയും ചേര്ന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിച്ചു. ചടങ്ങില് ഡോ.സഞ്ജയ് ജോര്ജ്ജ് (ഗ്രൂപ്പ് സിഇഒ) പങ്കെടുത്തു.
ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തിയവരില് നിന്നും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 5 പേര്ക്ക് ഡയമണ്ട് റിംഗ് സമ്മാനമായി നല്കി. ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയര് ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി കസ്റ്റമേഴ്സിന് നിരവധി ഓഫറുകളും സമ്മാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ 5 പേര്ക്ക് ബജാജ് ചേതക് ഇവി സ്കൂട്ടറുകള് സമ്മാനമായി നേടാം. ബംപര് സമ്മാനം മാരുതി സുസൂക്കി ഗ്രാന്റ് വിറ്റാര കാര്. HUID മുദ്രയുള്ള 916 സ്വര്ണാഭരണങ്ങള്ക്ക് പണിക്കൂലി 3.9% മുതല്. ഡയമണ്ട്, അണ്കട്ട്, നവരത്ന, പ്ലാറ്റിനം ആഭരണങ്ങള്ക്ക് പണിക്കൂലിയില് 50% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട്. ഓരോ 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡയമണ്ട്, അണ്കട്ട്, പ്ലാറ്റിനം ആഭരണ പര്ച്ചേയ്സുകള്ക്കൊപ്പവും ഗോള്ഡ് കോയിന് സമ്മാനം.