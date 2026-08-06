പീഡനക്കേസിൽ മുൻ 'തെഹൽക' എഡിറ്റർ തരുൺ തേജ്പാൽ കുറ്റക്കാരൻ: വിചാരണക്കോടതി വിധി തള്ളി ബോംബെ ഹൈക്കോടതി
പനാജി: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ മുൻ 'തെഹൽക' (Tehelka) എഡിറ്റർ-ഇൻ-ചീഫ് തരുൺ തേജ്പാലിനെ (62) വിചാരണക്കോടതി വെറുതെവിട്ട നടപടി ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഗോവ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി. 2013-ൽ സഹപ്രവർത്തകയായ യുവതിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ തേജ്പാൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഡോ. നീല ഗോഖലെ, ജസ്റ്റിസ് അമിത് ജാംസണ്ഡേക്കർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധിച്ചു.
2021 മേയിലാണ് ഗോവയിലെ സെഷൻസ് കോടതി തേജ്പാലിനെ വെറുതെവിട്ടുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഇതിനെതിരെ ഗോവ സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർണായക വിധി.
ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ (IPC) 376(2)(f) (അധികാരസ്ഥാനത്തുള്ള വ്യക്തി നടത്തുന്ന പീഡനം), 354A (ലൈംഗിക അതിക്രമം), 354B (വസ്ത്രക്ഷേപ ശ്രമം) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് തേജ്പാൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്.
2013 നവംബറിൽ ഗോവയിലെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന 'തിങ്ക്ഫെസ്റ്റ്' പരിപാടിക്കിടെ ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ വെച്ച് സഹപ്രവർത്തകയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് കേസ്. വിചാരണക്കോടതി ഇരയുടെ പെരുമാറ്റത്തെയും പ്രസ്താവനകളിലെ വൈരുധ്യങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകിയ ആനുകൂല്യം തെറ്റാണെന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകർ ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരുന്നു.
വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് തരുൺ തേജ്പാലിന്റെ അഭിഭാഷകർ അറിയിച്ചു.