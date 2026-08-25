ബി.പി.എസ്.സി പരീക്ഷാ തർക്കം: പട്നയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും പൊലീസും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ; നിരവധി പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്ക്
പട്ന: 70-ാമത് ബിഹാർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (BPSC) പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ചും പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് അക്രമാസക്തമായി. പട്ന ഗാന്ധി മൈതാനത്ത് നിന്ന് രാജ്ഭവനിലേക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്കും മാർച്ച് നടത്താൻ ശ്രമിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പൊലീസ് തടഞ്ഞതാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത്.
പൊലീസ് ഉയർത്തിയ ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്ത് മുന്നേറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കിയും ലാത്തിച്ചാർജും പ്രയോഗിച്ചു. തുടർന്ന് രോഷാകുലരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ പൊലീസിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞതോടെ സ്ഥലത്ത് വൻ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തു. ഏറുകളിൽ നിരവധി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ സുതാര്യതക്കുറവ്, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, അധ്യാപക നിയമന പരീക്ഷയിലെ (TRE 4.0) നിബന്ധനകൾ എന്നിവ തിരുത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ബിഹാറിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സമരം തുടരുന്നത്. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ സേനയെ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.