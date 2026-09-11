ബ്രെക്സ് ഉച്ചകോടി: റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ ഇന്ത്യയിലെത്തി; 2022-ന് ശേഷം റഷ്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ആദ്യ പങ്കാളിത്തം
Sep 11, 2026, 08:42 IST
ന്യൂഡൽഹി: പതിനെട്ടാമത് ബ്രെക്സ് (BRICS) ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തി. മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2022-ൽ റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം റഷ്യയ്ക്ക് പുറത്ത് പുടിൻ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ ബ്രെക്സ് ഉച്ചകോടിയാണിത്.
ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി നിർണായക ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തും. പ്രതിരോധം, ഊർജ്ജ മേഖല, വ്യാപാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുനേതാക്കളും സംസാരിക്കും.
ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ ആഗോള നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.