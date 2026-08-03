ബ്രിജ് ഭൂഷനെ വെറുതെവിട്ട നടപടി: കോടതിവിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് വിനേഷ് ഫോഗട്ടും വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങളും
ന്യൂഡൽഹി: ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ (WFI) മുൻ അധ്യക്ഷനും മുൻ ബി.ജെ.പി എം.പിയുമായ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിംഗിനെ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ ഡൽഹി റൗസ് അവന്യൂ കോടതി വെറുതെവിട്ട വിധിയിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും നിരാശയും രേഖപ്പെടുത്തി വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ. കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഉടൻ തന്നെ മേൽക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് ഒളിമ്പ്യൻ വിനേഷ് ഫോഗട്ട് അറിയിച്ചു.
പരാതിക്കാരായ ആറ് വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ നൽകിയ മൊഴികളിലെ പരസ്പരവിരുദ്ധതയും പരാതി നൽകാനുണ്ടായ കാലതാമസവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതി ബ്രിജ് ഭൂഷണെയും വിനോദ് തോമറിനെയും വെറുതെവിട്ടത്.
വിധിയോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് വിനേഷ് ഫോഗട്ട് എക്സിൽ (X) കുറിച്ച പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:
സിസ്റ്റത്തിന്റെ പിന്തുണ: തുടക്കം മുതൽ ബ്രിജ് ഭൂഷണെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭരണകൂടവും സംവിധാനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു.
നിയമപോരാട്ടം തുടരും: കോടതി വിധിയിൽ നിരാശയുണ്ടെങ്കിലും പോരാട്ടം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. അഭിഭാഷകർക്ക് നിർദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു, ഉടൻ തന്നെ അപ്പീൽ ഹർജി സമർപ്പിക്കും.
അധികാര ദുർവിനിയോഗം: സ്വാധീനവും ഗുണ്ടാബലവും ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി പെൺകുട്ടികളെ ഭയപ്പെടുത്തി പരാതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, "തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ തൂങ്ങിമരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ആദ്യ ദിവസമേ പറഞ്ഞിരുന്നതാണെന്നും, സത്യം ജയിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും" ബ്രിജ് ഭൂഷൺ പ്രതികരിച്ചു.