ഡല്ഹിയില് കെട്ടിടം തകർന്നുവീണ് അപകടം; ആറ് മരണം: 11 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി
ന്യൂഡൽഹി: സൗത്ത് ഡൽഹിയിലെ സത്യനികേതനിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ താമസിച്ചിരുന്ന അഞ്ചുനില ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടം തകർന്നു വീണ് വൻ ദുരന്തം. അപകടത്തിൽ 6 പേർ മരണപ്പെടുകയും 11 പേരെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30 ഓടെയാണ് സംഭവം. ഡൽഹി സർവകലാശാലയുടെ സൗത്ത് ക്യാമ്പസിന് സമീപമുള്ള 'ഹോസ്റ്റൽ ഡേസ്' (Hostel Daze) എന്ന പേയിംഗ് ഗെസ്റ്റ് (PG) കെട്ടിടമാണ് തകർന്നടിഞ്ഞത്.
കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ബേസ്മെന്റ് നിർമ്മാണവും നടന്നു വരുന്നതിനിടെയാണ് ദുരന്തമുണ്ടായതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനെതിരെ പോലീസ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എൻ.ഡി.ആർ.എഫ് (NDRF), ഡൽഹി ഫയർ സർവീസ്, പോലീസ് സംഘങ്ങൾ ചേർന്ന് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധന തുടരുകയാണ്. പരിക്കേറ്റവരെ എയിംസ് ട്രോമ സെന്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.