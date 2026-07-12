ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതി പ്രതിസന്ധിയിൽ; ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് 40,000 കോടി രൂപയുടെ അധികബാധ്യതയെന്ന് അധികൃതർ
അഹമ്മദാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയായ മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോർ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. പദ്ധതിക്കായി ഗുജറാത്തിൽ ഭൂമി വിട്ടുനൽകിയവർക്ക് വൻതോതിൽ നഷ്ടപരിഹാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകാനുള്ള അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാണ് പദ്ധതിക്ക് മേൽ വൻ സാമ്പത്തിക ഭാരം വരുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 40,000 കോടി രൂപയുടെ അധികബാധ്യത ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇത് പദ്ധതിയുടെ തുടർച്ചയെത്തന്നെ ബാധിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രൊജക്റ്റ് അതോറിറ്റിയായ നാഷണൽ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (NHSRCL) ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു.
എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത്?
നഷ്ടപരിഹാരം കുത്തനെ കൂട്ടി: ഗുജറാത്തിലെ 'ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ, റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റീസെറ്റിൽമെന്റ് അതോറിറ്റി' (LARRA) അടുത്തിടെ ഭൂവുടമകളുടെ അപ്പീൽ പരിഗണിച്ച് നഷ്ടപരിഹാര തുക പത്തിരട്ടിയോളമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്: ഭറൂച്ച് ജില്ലയിലെ ഓച്ചൻ ഗ്രാമത്തിൽ 2020-ൽ ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 50 രൂപ നിരക്കിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം, LARRA പുതിയ ഉത്തരവിലൂടെ ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 660 രൂപയായി ഉയർത്തി. ഇതോടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭൂമിക്ക് നൽകേണ്ടി വന്ന തുക 85.86 ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും 8.46 കോടി രൂപയായി കുതിച്ചുയർന്നു.
40,000 കോടിയുടെ ഭീഷണി: സൂറത്ത്, ഭറൂച്ച് ജില്ലകളിലെ മൂന്ന് ഉത്തരവുകൾക്കെതിരെയാണ് റെയിൽവേ അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സെൻട്രൽ-സൗത്ത് ഗുജറാത്ത് മേഖലകളിലായി സമാനമായ 85-ഓളം അപ്പീലുകൾ വേറെയും വരാനിരിക്കുകയാണ്. ഇവയിലെല്ലാം ഈ പുതിയ നിരക്ക് ബാധകമാക്കിയാൽ, പലിശയും ചേർത്ത് പദ്ധതിക്ക് 40,000 കോടി രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യത വരുമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കമൽ ത്രിവേദി കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
റെയിൽവേ അതോറിറ്റിയുടെ വാദം
ഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തെ യഥാർത്ഥ വിപണി മൂല്യം കണക്കാക്കാതെ, 14 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലെ (സിമാർത്ത) ഉയർന്ന 'ജന്ത്രി' (ഭൂമി വില) നിരക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നഷ്ടപരിഹാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചതെന്ന് NHSRCL വാദിക്കുന്നു. ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ഇവരുടെ പക്ഷം.
ഇത്രയും വലിയൊരു അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഞങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചേക്കില്ല.— അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കമൽ ത്രിവേദി ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഹൈക്കോടതി ഈ അപ്പീലുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും എതിർകക്ഷികൾക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി തുക കെട്ടിവെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഓഗസ്റ്റ് 5-ലേക്ക് കേസ് മാറ്റിവെച്ചു.