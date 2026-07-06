ബംഗാളിൽ 3 രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്ക് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ബിജെപിക്ക് കരുത്താകും
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂലൈ 24-ന് നടക്കുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വൻ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ, ഈ മൂന്ന് സീറ്റുകളിലും വിജയം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബിജെപിക്ക് പാർലമെന്റിന്റെ ഉപരിസഭയിൽ വലിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് ഇത് വഴിയൊരുക്കും.
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (TMC) പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായുള്ള ഭിന്നതയെത്തുടർന്ന് രാജിവെച്ച സുഖേന്ദു ശേഖർ റോയ്, സുസ്മിത ദേവ്, പ്രകാശ് ചിക് ബരാക് എന്നീ വിമത എംപിമാരുടെ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം വ്യത്യസ്ത തീയതികളിലായിരുന്നു ഇവർ പദവികൾ ഒഴിഞ്ഞത്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
വോട്ടെടുപ്പ് തീയതി: ജൂലൈ 24
വോട്ടെണ്ണൽ: ജൂലൈ 24 വൈകുന്നേരം
ആകെ സീറ്റുകൾ: 3 (പശ്ചിമ ബംഗാൾ)
ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി മികച്ച ഭൂരിപക്ഷം നേടിയതിനാൽ, നിയമസഭയിലെ നിലവിലെ അംഗബലം അനുസരിച്ച് ഈ മൂന്ന് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളും ബിജെപിയുടെ കൈകളിലെത്തുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ വിലയിരുത്തലുകൾ. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ അംഗങ്ങൾക്ക് മുൻ എംപിമാരുടെ ശേഷിക്കുന്ന കാലാവധി വരെയാകും ഔദ്യോഗിക പദവി ലഭിക്കുക. ജൂലൈ 24-ന് തന്നെ വോട്ടെണ്ണലും പൂർത്തിയാക്കി ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും.