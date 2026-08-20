ലഡാക്കിൽ പുതിയ ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ചിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം; നീതിനിർവ്വഹണം കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലഡാക്കിൽ ജമ്മു കശ്മീർ ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ ബെഞ്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. പ്രദേശവാസികൾക്ക് നിയമസഹായവും നീതിയും കൂടുതൽ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ലഭ്യമാക്കാൻ ഈ തീരുമാനം സഹായിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് യോഗത്തിലാണ് സുപ്രധാനമായ ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. നിലവിൽ ജമ്മുവിലും ശ്രീനഗറിലുമാണ് ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ചുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ലഡാക്കിൽ കൂടി ബെഞ്ച് വരുന്നതോടെ ഇത് ഹൈക്കോടതിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ബെഞ്ചായി മാറും.
ലഡാക്കിന്റെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്താനും, കേസുകൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കുറയ്ക്കാനും പുതിയ ബെഞ്ച് ഉപകരിക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ സമൂഹമാധ്യമമായ 'X'-ൽ കുറിച്ചു. ലഡാക്കിന്റെ സർവ്വതോന്മുഖമായ വികസനത്തിനും ഭരണഘടനാപരമായ സംരക്ഷണ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2019-ൽ ലഡാക്ക് പ്രത്യേക കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി മാറിയതിനു ശേഷം പ്രദേശത്തിന്റെ ഭരണനിർവ്വഹണ മേഖലയിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് നടന്നുവരുന്നത്. ഭൗഗോളികമായ പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം കോടതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ദൂരയാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പുതിയ തീരുമാനം വലിയ ആശ്വാസമാകും.