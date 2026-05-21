തമിഴ്നാട്ടിൽ മന്ത്രിസഭാ വികസനം; 23 പുതിയ മന്ത്രിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു: ആറ് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം കോൺഗ്രസിന് 2 മന്ത്രിമാർ
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'തമിഴക വെട്രി കഴകം' (TVK) സർക്കാർ ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ വികസനം പൂർത്തിയാക്കി. കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പേരുൾപ്പെടെ 23 പുതിയ മന്ത്രിമാരാണ് വ്യാഴാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റത്. ചെന്നൈയിലെ ലോക് ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ പുതിയ മന്ത്രിമാർക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.
ഇതോടെ വിജയ് സർക്കാരിലെ ആകെ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം 33 ആയി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നടന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് വിജയം കൈവരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വിജയ്യുടെ ഈ നിർണായക നീക്കം.
ഭരണ പങ്കാളിത്തവുമായി കോൺഗ്രസ്; ചരിത്രപരമായ മാറ്റം
ദീർഘകാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കുന്നത്. 59 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കോൺഗ്രസ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭരണ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്.
- കിള്ളിയൂരിൽ നിന്നുള്ള എം.എൽ.എ ആയ എസ്. രാജേഷ് കുമാർ
- മേലൂരിൽ നിന്നുള്ള എം.എൽ.എ ആയ പി. വിശ്വനാഥൻ
എന്നീ രണ്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികളാണ് വിജയ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. എ.ഐ.സി.സി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ അംഗീകാരത്തോടെയാണ് ഇരുവരും മന്ത്രിമാരായി ചുമതലയേറ്റത്.
കൂട്ടുമുന്നണി യുഗത്തിലേക്ക് തമിഴ്നാട്
തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 108 സീറ്റുകൾ നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആവശ്യമായ 118 സീറ്റുകൾ തികയ്ക്കാൻ വിജയ്യുടെ ടി.വി.കെ.ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ്, വി.സി.കെ (Viduthalai Chiruthaigal Katchi), ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ, ഐ.യു.എം.എൽ എന്നിവരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത്.
വി.സി.കെ, ഐ.യു.എം.എൽ എന്നീ കക്ഷികളെയും മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വിജയ് ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും മന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതോടെ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഡി.എം.കെ, എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ എന്നീ പാർട്ടികളുടെ ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് വന്ന വിജയ് സർക്കാർ, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു ശക്തമായ കൂട്ടുമുന്നണി ഭരണത്തിന് അടിത്തറയിട്ടിരിക്കുകയാണ്.