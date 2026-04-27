ബംഗാളിലെ പ്രചാരണം എനിക്ക് തീർത്ഥാടനം പോലെ; കാളി ഭക്തർക്കിടയിൽ ദൈവിക ഊർജ്ജം അനുഭവിച്ചെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
Apr 27, 2026, 19:43 IST
ബംഗാളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളും റോഡ് ഷോകളും കേവലം രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളല്ല, മറിച്ച് തനിക്ക് ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിന് തുല്യമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ആത്മീയ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചത്.
- ദൈവിക ഊർജ്ജം: ബംഗാളിലെ കാളി ഭക്തർക്കിടയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ താൻ വലിയ രീതിയിലുള്ള ദൈവിക ഊർജ്ജം അനുഭവിച്ചതായി മോദി പറഞ്ഞു. ഇത് തന്നെ കൂടുതൽ കർമ്മനിരതനാക്കാൻ സഹായിച്ചു.
- തീർത്ഥാടന തുല്യം: ഓരോ റോഡ് ഷോകളും റാലികളും ഒരു തീർത്ഥാടനം പോലെയാണ് തനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹവും അനുഗ്രഹവും ആത്മീയമായ ശക്തി നൽകുന്നതായിരുന്നു.
- ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം: കൊൽക്കത്തയിലെ പ്രശസ്തമായ തന്താനിയ കാളിബാരി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ വലിയ റോഡ് ഷോയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.
- ബംഗാളുമായുള്ള ബന്ധം: ബംഗാളിന്റെ ആത്മീയതയും സംസ്കാരവും എന്നും തന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം അത് കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ സഹായിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മെയ് 4-ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുമ്പോൾ ബിജെപി വലിയ വിജയം നേടുമെന്നും, സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൻ വീണ്ടും ബംഗാളിലേക്ക് എത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.