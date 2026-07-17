വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് വെട്ടിയാൽ ക്ഷേമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കാമോ? സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിക്കുന്നു
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത് പൗരന്മാർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സൗജന്യ റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ (Welfare Benefits) നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ, സംസ്ഥാന ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ എന്നിവർക്ക് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു.
പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ (Special Intensive Revision - SIR) പ്രക്രിയ കേവലം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടർപട്ടികയിലെ തിരുത്തലുകൾ പൗരത്വം നിർണ്ണയിക്കാനോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് കോടതി മുൻപ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
ഹർജിക്ക് പിന്നിൽ: വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ റേഷൻ കാർഡുകൾ റദ്ദാക്കുന്നതായും സ്ത്രീകളുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ, പിന്നാക്ക ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ നിഷേധിക്കുന്നതായും കാണിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രസൻജിത് ബോസ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ ഇടപെടൽ.
കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം: ഒരാളെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാളുടെ പൗരത്വ പദവിയോ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങളോ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടി വോട്ടർമാരെ ക്രമീകരിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണ്.
ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം: ബംഗാളിൽ മാത്രം വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പുറത്തായത്. ഇതിനെതിരെ ട്രിബ്യൂണലുകളിൽ ഫയൽ ചെയ്ത 34 ലക്ഷം അപ്പീലുകളിൽ വെറും 38,000 എണ്ണം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ തീർപ്പാക്കിയത്. ഇത് സാധാരണക്കാരായ ദരിദ്ര പൗരന്മാരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു എന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ഈ കേസ് സുപ്രീം കോടതി വിശദമായ വാദത്തിനായി ജൂലൈ 25-ന് മുൻപായി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.