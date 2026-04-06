ഡൽഹി നിയമസഭയിൽ കാർ ഇടിച്ചുകയറ്റിയ സംഭവം: ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ; സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പൂച്ചെണ്ട് വെച്ചത് നാടകീയമായി
Apr 6, 2026, 17:38 IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കാർ ഓടിച്ചു കയറ്റി സുരക്ഷാ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ ഒരാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ ഗേറ്റ് നമ്പർ രണ്ടിലെ ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്ത് അകത്തുകടന്ന കാർ ഡ്രൈവറെയാണ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം പോലീസ് പിടികൂടിയത്.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ:
- അറസ്റ്റ്: ഉത്തർപ്രദേശ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള എസ്യുവി (SUV) ഓടിച്ചിരുന്ന ആളെ പോലീസ് തിരിച്ചറിയുകയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
- സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിൽ പൂച്ചെണ്ട്: അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിലൂടെ കാർ ഓടിച്ച് സ്പീക്കർ വിജേന്ദർ ഗുപ്തയുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിലെത്തിയ ഇയാൾ, അവിടെ ഒരു പൂച്ചെണ്ട് (Bouquet) വെച്ച ശേഷമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.
- മഷിയേറ്: സ്പീക്കറുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിന് നേരെ ഇയാൾ മഷിയെറിഞ്ഞതായും പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
- സുരക്ഷാ പരിശോധന: സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഡൽഹി പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ സെല്ലും ബോംബ് സ്ക്വാഡും നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ വിപുലമായ പരിശോധന നടത്തി. മറ്റ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
ബജറ്റ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ ഈ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിൽ ഡൽഹി നിയമസഭാ സ്പീക്കർ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്. പിടിയിലായ ആൾ എന്തിനാണ് ഇത്തരമൊരു കൃത്യം ചെയ്തതെന്ന കാര്യം പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ.