ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ വിജയ്ക്കെതിരെ കേസ്; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചതായി പരാതി
ചെന്നൈ: തമിഴക വെട്രി കഴകം (TVK) പാർട്ടി അധ്യക്ഷനും പ്രശസ്ത നടനുമായ വിജയ്ക്കെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനത്തിന് കേസെടുത്തു. തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ റാലിയിലും റോഡ് ഷോയിലും അനുവദനീയമായ പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചതും ഗതാഗത തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- അനുമതിയില്ലാത്ത പ്രകടനം: മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയതിനേക്കാൾ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ അണിനിരത്തി റോഡ് ഷോ നടത്തിയതാണ് പ്രധാന ലംഘനമായി അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
- ഗതാഗത തടസ്സം: വിജയിന്റെ വാഹന പ്രചാരണത്തിനിടെ പ്രധാന പാതകളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചതായും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായതായും പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു.
- ചട്ട ലംഘനം: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും സമയക്രമവും ലംഘിച്ചതിനാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
പാർട്ടിയുടെ പ്രതികരണം
വിജയിന്റെ ജനപ്രീതിയിൽ ഭയന്ന എതിർ കക്ഷികൾ കെട്ടിച്ചമച്ച പരാതിയാണിതെന്ന് ടിവികെ വക്താക്കൾ ആരോപിച്ചു. സമാധാനപരമായ രീതിയിലാണ് പ്രചാരണം നടത്തിയതെന്നും നിയമപരമായ നടപടികളെ നേരിടുമെന്നും പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ തമിഴ്നാട്
തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ വിജയിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം വലിയ ചലനങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്ന വിജയിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്കും ഈ കേസ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.