കാവേരി തർക്കം: കെ.ആർ.എസ് അണക്കെട്ടിന് സമീപം കർഷകരുടെയും കന്നഡ സംഘടനകളുടെയും കൂറ്റൻ പ്രതിഷേധം

By  Metro Desk Jul 31, 2026, 15:11 IST
കർണാടക

മണ്ഡ്യ: കാവേരി നദീജല മാനേജ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ (CWMA) ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് തമിഴ്‌നാടിന് വെള്ളം വിട്ടുനൽകുന്നതിനെതിരെ കർണാടകയിലെ മണ്ഡ്യ കൃഷ്ണരാജസാഗര (KRS) അണക്കെട്ടിന് സമീപം കർഷക സംഘടനകളും കന്നഡ സംരക്ഷണ സമിതിയും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിദിനം 3,500 ക്യൂസെക്‌സ് വെള്ളം വീതം 15 ദിവസത്തേക്ക് തമിഴ്‌നാടിന് നൽകാനാണ് അതോറിറ്റിയുടെ നിർദേശം.

​കർണാടകയിൽ ഇത്തവണ മൺസൂൺ മഴയുടെ കുറവ് മൂലമുള്ള രൂക്ഷമായ വരൾച്ച നിലനിൽക്കെ, അത് കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് വെള്ളം വിട്ടുനൽകാൻ അതോറിറ്റി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചു. സമരം അക്രമാസക്തമാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് അണക്കെട്ടിനും സമീപ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ചുറ്റും 1,500-ഓളം പൊലീസുകാരെയാണ് സുരക്ഷയ്ക്കായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.

​പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി റോഡിൽ കിടന്നും പുല്ല് തിന്നും ചില വനിതാ പ്രവർത്തകർ വേറിട്ട രീതിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു. അതോറിറ്റിയുടെ തീരുമാനം കർഷകരുടെ മരണവാറന്റാണെന്നും യാതൊരു കാരണവശാലും വെള്ളം വിട്ടുനൽകരുതെന്നും കർഷക നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

​സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ ഓഗസ്റ്റ് 2-ന് സർവ്വകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ പ്രക്ഷോഭം കണക്കിലെടുത്ത് കൃഷ്ണരാജസാഗര അണക്കെട്ടിലെ ബൃന്ദാവൻ ഗാർഡനിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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