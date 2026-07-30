കാവേരി തർക്കം: തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം തുറന്നുവിടാനുള്ള ഉത്തരവ് ശരിവെച്ച് കാവേരി മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി; കർണാടകയിൽ സർവ്വകക്ഷി യോഗം
ന്യൂഡൽഹി/ബെംഗളൂരു: കാവേരി നദീജല തർക്കത്തിൽ തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം വിട്ടുനൽകണമെന്ന കാവേരി വാട്ടർ റെഗുലേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ (CWRC) ഉത്തരവ് കാവേരി വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (CWMA) ശരിവെച്ചു. വരുന്ന 15 ദിവസത്തേക്ക് പ്രതിദിനം 3,500 ക്യുസെക്സ് വീതം കാവേരി വെള്ളം തമിഴ്നാടിന് നൽകാനാണ് അപ്പീൽ തള്ളിക്കൊണ്ട് അതോറിറ്റി കർണാടകയോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
CWRC-യുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ കർണാടക നൽകിയ അപ്പീൽ അതോറിറ്റി തള്ളുകയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത വരൾച്ചയും മഴക്കുറവും നേരിടുന്നതിനാൽ ബെംഗളൂരു അടക്കമുള്ള നഗരങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള ആവശ്യത്തിനും കൃഷിക്കും പോലും ജലം തികയാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നായിരുന്നു കർണാടക മുന്നോട്ടുവെച്ച വാദം. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങൾ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് അതോറിറ്റിയുടെ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
CWMA ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ അടുത്ത നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ ഓഗസ്റ്റ് 2-ന് സർവ്വകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, വെള്ളം വിട്ടുനൽകുന്നതിനെതിരെ കർണാടകയിലെ കർഷക സംഘടനകളും വിവിധ കന്നഡ കൂട്ടായ്മകളും വൻ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.