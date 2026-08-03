കാവേരി തർക്കം: വെള്ളം തുറന്നുവിടാൻ കർണാടകയോട് നിർദേശിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ
ചെന്നൈ: കാവേരി നദീജല തർക്കത്തിൽ തമിഴ്നാടിന് അർഹമായ ജലം വിട്ടുനൽകാൻ കർണാടക സർക്കാരിന് നിർദേശം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കാവേരി വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെയും (CWMA) കാവേരി വാട്ടർ റെഗുലേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെയും (CWRC) ഉത്തരവുകൾ കർണാടക പാലിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.
സമിതിയുടെ ഉത്തരവ്: ജൂലൈ 28-ന് ചേർന്ന CWRC യോഗത്തിൽ, ബിലിഗുണ്ട്ലുവിൽ ദിനംപ്രതി 3,500 ക്യൂസെക്സ് വെള്ളം വീതം ജൂലൈ 29 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 12 വരെ തുറന്നുവിടാൻ കെ.ആർ.എസ്, കബനി അണക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നുവിടാൻ കർണാടകയോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ തീരുമാനം CWMA ശരിവെക്കുകയും ചെയ്തു.
കർണാടകയുടെ വീഴ്ച: എന്നാൽ ജൂലൈ 29 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 2 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ബിലിഗുണ്ട്ലുവിൽ പ്രതിദിനം 158 മുതൽ 550 ക്യൂസെക്സ് വെള്ളം മാത്രമാണ് ഒഴുകിയെത്തിയതെന്ന് തമിഴ്നാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഡാമുകളിലെ ജലലഭ്യത: കർണാടകയിലെ പ്രധാന ഡാമുകളായ കൃഷ്ണരാജസാഗർ (KRS), കബനി, ഹാരംഗി, ഹേമാവതി എന്നിവയിലായി നിലവിൽ ആകെ 77.537 TMC വെള്ളം സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് (ഉപയോഗപ്രദമായത് 67.517 TMC). അതിനാൽ വെള്ളം വിട്ടുനൽകാൻ കർണാടകയ്ക്ക് തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ വാദം.
തമിഴ്നാടിന്റെ അവകാശവാദം: വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ ശക്തമായതിനാൽ ആനുപാതിക കണക്കനുസരിച്ച് തമിഴ്നാടിന് 26.954 TMC വെള്ളം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.
മുതിർന്ന നിയമ വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയന്റെ നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഓഗസ്റ്റ് 3-ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. നിർദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ തമിഴ്നാടിന് അർഹമായ വെള്ളം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള അടിയന്തര ഇടപടലാണ് തമിഴ്നാട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.