സി.ബി.എസ്.ഇ മാർക്ക് വിവാദം: 'പോക്കറ്റടിക്കാരുള്ളത് സി.ബി.എസ്.ഇയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ'; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി
ന്യൂഡൽഹി: സി.ബി.എസ്.ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലെ ക്രമക്കേടുകളിലും പുനർമൂല്യനിർണ്ണയ ഫീസിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും സി.ബി.എസ്.ഇയെയും കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ സർക്കാർ കച്ചവടവൽക്കരിക്കുകയാണെന്ന് (Financialised) അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ കനത്ത വില നൽകേണ്ടി വരികയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
സി.ബി.എസ്.ഇയുടെ ഓൺ-സ്ക്രീൻ മാർക്കിംഗ് (OSM) സിസ്റ്റം കാരണം ദുരിതത്തിലായ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിമർശനം.
"പോക്കറ്റടിക്കാരെ സൂക്ഷിക്കുക — ഇന്ന് അവർ ഇരിക്കുന്നത് സി.ബി.എസ്.ഇയുടെ ഉള്ളിലാണ്."
— രാഹുൽ ഗാന്ധി (X പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചത്)
വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന ഉയർന്ന ഫീസ് ഘടനയെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു:
- ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻഡ് കോപ്പി: ഒരു വിഷയത്തിന് 100 രൂപ
- മാർക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ (Re-totalling): ഒരു പേപ്പറിന് 100 രൂപ
- പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം (Re-evaluation): ഒരു ചോദ്യത്തിന് 25 രൂപ
जेबकतरों से सावधान - आज वो CBSE के अंदर बैठे हैं। CBSE की गलती से नंबर ग़लत आए तो आपको क्या मिलता है?— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 1, 2026
एक bill:
Digital scan copy: ₹100/विषय
Re-totalling: ₹100/paper
Re-evaluation: ₹25/सवाल
अपनी ही answer sheet की सही जाँच के लिए एक बच्चे को ₹2000 तक भरने पड़ सकते हैं।… pic.twitter.com/H0WS1xF6Zf
ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തന്റെ ഉത്തരക്കടലാസ് കൃത്യമായിട്ടാണോ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്തതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ മാത്രം ഏകദേശം 2,000 രൂപയോളം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "തെറ്റ് സി.ബി.എസ്.ഇയുടേതാണ്, ശിക്ഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ലാഭം സർക്കാരിനും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിവാദത്തിന് കാരണം
വേദാന്ത് എന്ന പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി തനിക്ക് പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് ലഭിച്ച ഫിസിക്സ് ഉത്തരക്കടലാസ് തന്റേതല്ലെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തെളിവ് സഹിതം പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണ് വിവാദം ആരംഭിച്ചത്. ഇത് വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായതോടെ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ സമാനമായ പരാതികളുമായി രംഗത്തെത്തി.
റോബോട്ടിക് സ്കാനറുകൾക്ക് പകരം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉത്തരക്കടലാസുകൾ സ്കാൻ ചെയ്തതെന്നും ഇത് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ വലിയ പിഴവുകൾക്ക് കാരണമായെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. മുൻപ് തെലങ്കാനയിൽ വിവാദത്തിലായ 'ഗ്ലോബാരേന' എന്ന കമ്പനിയുടെ പുതിയ രൂപമായ 'കോഎംപ്റ്റ്' (COEMPT) എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് കരാർ നൽകിയതിലും അദ്ദേഹം ദുരൂഹത ആരോപിച്ചു.
ബോർഡിന്റെ വിശദീകരണം
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതികൾ ഉയർന്ന മുൻഗണനയോടെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് സി.ബി.എസ്.ഇ അറിയിച്ചു. പരാതിപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ പിന്നീട് കൈമാറിയതായും ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസ്, ഐ.ഐ.ടി കാൺപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ദ്ധർ ഈ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിന്റെയും പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്.