സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ സി.സി.ടി.വി. സംവിധാനം സമഗ്രമായി നവീകരിക്കുന്നു

By Metro DeskNov 21, 2025, 18:40 IST
ക്യാമറ ഡെൽഹി 1200

ന്യൂഡൽഹി: തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സിസിടിവി (ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ടെലിവിഷൻ) നിരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഡൽഹി സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നു. നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ വലയം തീർക്കുന്നതിനും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളെ സഹായിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ നീക്കം.

പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ:

  • അധിക കാമറകൾ: നിലവിലുള്ള 2.8 ലക്ഷം കാമറകൾക്ക് പുറമെ 50,000 സി.സി.ടി.വി. കാമറകൾ കൂടി സ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.
  • തത്സമയ നിരീക്ഷണം: തത്സമയ നിരീക്ഷണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
  • സമഗ്രമായ നവീകരണം: സി.സി.ടി.വി. കവറേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
  • ധനസഹായം: ഈ പദ്ധതിക്കായി ഡൽഹി ബഡ്ജറ്റിൽ 100 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു: പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (PWD) അധിക കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
  • സംയോജിത പ്രവർത്തനം: പദ്ധതിയുടെ സാങ്കേതിക, ലോജിസ്റ്റിക് വിശദാംശങ്ങൾ അന്തിമമാക്കുന്നതിനായി ഡൽഹി പോലീസ്, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി., ഡൽഹി ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് എന്നിവരുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു.

​നിലവിൽ, റെസിഡന്റ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷനുകളുടെയും (RWAs) മാർക്കറ്റ് വ്യാപാരി അസോസിയേഷനുകളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് സി.സി.ടി.വി. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ നവീകരണം സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്താകുമെന്നാണ് സർക്കാർ കരുതുന്നത്.

