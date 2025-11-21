സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ സി.സി.ടി.വി. സംവിധാനം സമഗ്രമായി നവീകരിക്കുന്നു
ന്യൂഡൽഹി: തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സിസിടിവി (ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ടെലിവിഷൻ) നിരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഡൽഹി സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നു. നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ വലയം തീർക്കുന്നതിനും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളെ സഹായിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ നീക്കം.
പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ:
- അധിക കാമറകൾ: നിലവിലുള്ള 2.8 ലക്ഷം കാമറകൾക്ക് പുറമെ 50,000 സി.സി.ടി.വി. കാമറകൾ കൂടി സ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.
- തത്സമയ നിരീക്ഷണം: തത്സമയ നിരീക്ഷണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
- സമഗ്രമായ നവീകരണം: സി.സി.ടി.വി. കവറേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
- ധനസഹായം: ഈ പദ്ധതിക്കായി ഡൽഹി ബഡ്ജറ്റിൽ 100 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
- നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു: പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (PWD) അധിക കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
- സംയോജിത പ്രവർത്തനം: പദ്ധതിയുടെ സാങ്കേതിക, ലോജിസ്റ്റിക് വിശദാംശങ്ങൾ അന്തിമമാക്കുന്നതിനായി ഡൽഹി പോലീസ്, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി., ഡൽഹി ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നിവരുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു.
നിലവിൽ, റെസിഡന്റ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷനുകളുടെയും (RWAs) മാർക്കറ്റ് വ്യാപാരി അസോസിയേഷനുകളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് സി.സി.ടി.വി. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ നവീകരണം സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്താകുമെന്നാണ് സർക്കാർ കരുതുന്നത്.
