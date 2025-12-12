രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി സെൻസസ്; 30 ലക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥർ; ജാതി വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും: കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ അടുത്ത ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് (സെൻസസ്) 2027-ൽ നടത്തുന്നതിനായി 11,718 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്.
രാജ്യ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സെൻസസ് ആയിരിക്കും 2027-ൽ നടപ്പാക്കുകയെന്ന് വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രി കൂടിയായ അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
സെൻസസ് ഘട്ടങ്ങൾ:
സെൻസസ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് പൂർത്തിയാക്കുക:
- ഒന്നാം ഘട്ടം (ഹൗസ്-ലിസ്റ്റിംഗ്): ഭവനങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പും ഹൗസ്-ലിസ്റ്റിംഗും 2026 ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ നടക്കും.
- രണ്ടാം ഘട്ടം (ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് - PE): യഥാർത്ഥ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് (Population Enumeration - PE) 2027 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്തും.
ഹിമപാതമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ: ലഡാക്ക്, ജമ്മു കശ്മീരിലെ മഞ്ഞുമൂടിയ പ്രദേശങ്ങൾ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളും ജാതി വിവര ശേഖരണവും
- ജാതി വിവര ശേഖരണം: 2027 സെൻസസിൻ്റെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ജാതി തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം വഴി രേഖപ്പെടുത്തും.
- 30 ലക്ഷം ഫീൽഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ: ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ബൃഹത്തായ പദ്ധതി ഏകദേശം 30 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഫീൽഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൂർത്തിയാക്കും.
- സാങ്കേതികവിദ്യ: ഡാറ്റാ ശേഖരണത്തിനായി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും നിരീക്ഷണത്തിനായി കേന്ദ്ര പോർട്ടലും ഉപയോഗിക്കും. ഇത് ഡാറ്റയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കും.
- ഡാറ്റാ വിതരണം: വിവരങ്ങൾ ഉപയോക്തൃ സൗഹൃദമായ രീതിയിൽ ലഭ്യമാക്കുകയും, നയരൂപീകരണത്തിനുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഒറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും.
- 'Census-as-a-Service (CaaS)': ഈ പുതിയ സംവിധാനം വഴി മന്ത്രാലയങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ, വൃത്തിയുള്ളതും, മെഷീൻ റീഡബിളായതും, പ്രവർത്തനക്ഷമവുമായ (clean, machine-readable and actionable) രൂപത്തിൽ ലഭിക്കും.
ഈ ഡിജിറ്റൽ സെൻസസ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസന പദ്ധതികൾക്ക് സുതാര്യവും കൃത്യവുമായ ഡാറ്റാ അടിത്തറ നൽകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.