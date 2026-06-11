കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും ‘ടീം ഇന്ത്യ’യായി മാറണം; വികസിത ഭാരതമെന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ഒരു വികസിത രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുകയെന്ന 'വികസിത് ഭാരത് 2047' (Viksit Bharat) ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന നീതി ആയോഗിന്റെ ഗവേണിങ് കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കേന്ദ്രവും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒരേ മനസ്സോടെ 'ടീം ഇന്ത്യ' (Team India) ആയി പ്രവർത്തിച്ചാൽ രാജ്യത്തിന് മുന്നിലുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യവും അസാധ്യമല്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഓരോ സംസ്ഥാനവും വികസനത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാരതം വികസിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് രാജ്യത്തെ 140 കോടി ജനങ്ങളുടെയും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആഗോളതലത്തിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനങ്ങൾ മികച്ച നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലും ടൂറിസം മേഖലയിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർമാരും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.