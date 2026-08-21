അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിന് കേന്ദ്രാനുമതി നിഷേധിച്ചു; തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി ലണ്ടനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തും
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ ഔദ്യോഗിക അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അനുമതി നിഷേധിച്ചു. 'രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ (political angle) യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി നൽകാനാകില്ല' എന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് (CMO) പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
യുകെ, യു.എസ് സന്ദർശനങ്ങൾക്കായി പുറപ്പെട്ട പ്രതിനിധി സംഘം ലണ്ടനിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് അമേരിക്കൻ യാത്രയ്ക്ക് കേന്ദ്രം വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. ലണ്ടനിലെ വിവിധ സർവകലാശാലകളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഓഗസ്റ്റ് 23-ന് ബോസ്റ്റണിലേക്ക് തിരിക്കാനും, തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 30-ന് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്താനുമായിരുന്നു രേവന്ത് റെഡ്ഡി പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ബോസ്റ്റണിലേക്ക് പോകാതെ ഓഗസ്റ്റ് 23-ന് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് മടങ്ങും.
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാനും ആഗോളതലത്തിലുള്ള പ്രമുഖ സർവകലാശാലകളെ തെലങ്കാനയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുമായിരുന്നു ഈ സന്ദർശനമെന്ന് രേവന്ത് റെഡ്ഡി പ്രതികരിച്ചു. രാജ്യനിർമ്മാണത്തിലും യുവാക്കളുടെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കും അപ്പുറം ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് താൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശനം റദ്ദാക്കിയെങ്കിലും, തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം അമേരിക്കൻ പര്യടനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും മുൻനിശ്ചയിച്ച ധാരണാപത്രങ്ങളിൽ (MoU) ഒപ്പുവെക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.